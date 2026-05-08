Donna Vekić se prošetala do polufinala: Dozvolila srpskoj tenisačici jedan gem

Hrvatska tenisačica Donna Vekić plasirala se u polufinale WTA 125 turnira u Istanbulu nakon što se u četvrtfinalu lako obračunala sa srpskom predstavnicom Mijom Ristić koju je svladala sa 6-1, 6-0 za sat vremena igre.

Vekić, koja je postavljena za prvu nositeljicu turnira u Istanbulu, za suparnicu u polufinalu imat će Španjolku Guiomar Maristany, 189. tenisačicu svijeta.

Donna je u Istanbulu do sad pobijedila Bjeloruskinju Alionu Falei, Turkinju Berfu Cengiz, a sada i srpsku tenisačicu Miju Ristić. U drugom polufinalu igrat će Francuskinja Alice Tubello protiv Uzbekistanke Marije Timofejeve. Tubello je 256. tenisačica svijeta, a Timofejeva 136. te šesta nositeljica turnira.

POGLEDAJTE VIDEO: Donna u rodnom gradu otvorila jedinstveni turnir