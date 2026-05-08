DOMINANTNO

Donna Vekić se prošetala do polufinala: Dozvolila srpskoj tenisačici jedan gem

Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Nakon samo sat vremena igre

8.5.2026.
14:00
Sportski.net
Hrvatska tenisačica Donna Vekić plasirala se u polufinale WTA 125 turnira u Istanbulu nakon što se u četvrtfinalu lako obračunala sa srpskom predstavnicom Mijom Ristić koju je svladala sa 6-1, 6-0 za sat vremena igre.

Vekić, koja je postavljena za prvu nositeljicu turnira u Istanbulu, za suparnicu u polufinalu imat će Španjolku Guiomar Maristany, 189. tenisačicu svijeta.

Donna je u Istanbulu do sad pobijedila Bjeloruskinju Alionu Falei, Turkinju Berfu Cengiz, a sada i srpsku tenisačicu Miju Ristić. U drugom polufinalu igrat će Francuskinja Alice Tubello protiv Uzbekistanke Marije Timofejeve. Tubello je 256. tenisačica svijeta, a Timofejeva 136. te šesta nositeljica turnira.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
