WTA ISTANBUL /

Vekić teže od očekivanog slavila protiv bjeloruskinje i izborila drugi krug

Vekić teže od očekivanog slavila protiv bjeloruskinje i izborila drugi krug
Foto: Severin Aichbauer/AFP/Profimedia

U drugom će kolu Vekić igrati protiv pobjednice dvoboja u kojem se sastaju domaća igračica Cengiz i jedna od igračica iz kvalifikacija

4.5.2026.
13:58
Hina
Severin Aichbauer/AFP/Profimedia
Hrvatska tenisačica Donna Vekić ovaj tjedan boravi u Istanbulu gdje nastupa na zemljanom WTA 125 turniru i gdje je kao prva nositeljica uspješno preskočila prvu prepreku.

U prvom kolu Vekić je bila bolja od bjeloruske tenisačice Alione Falei, 231. igračice na svijetu, sa 6-2, 6-7(3), 6-4.

Nakon 2-2 u uvodna četiri gema Vekić je napravila niz od četiri gema te jednostavno došla do prednosti u setovima. Situacija se na terenu promijenila u drugoj dionici u kojoj je Bjeloruskinja povela s 3-0. Hrvatska tenisačica brzo je uspostavila kontakt, izjednačila je na 3-3 nakon čega je uslijedila ravnopravna borba koja je kulminirala ulaskom u tie-break.

U njemu je Vekić vodila 3-2 i potom izgubila pet poena u nizu, a 22-godišnja Falei je time izjednačila na 1-1 u setovima.

U trećoj dionici svaka je tenisačica osvajala svoje servis gemova do 3-3. U tom trenutku je Vekić došla do breaka što se do kraja pokazao kao ključni trenutak meča.

U drugom će kolu Vekić igrati protiv pobjednice dvoboja u kojem se sastaju domaća igračica Cengiz i jedna od igračica iz kvalifikacija.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
