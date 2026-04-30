Donna otvorila jedinstveni turnir: 'Sve smo bolji, sve jači, sve veći...'

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić ovih je dana u svom rodnom Osijeku gdje je otvorila treće izdanje jedinstvenog teniskog turnira za poslovne žene rekreativke iz cijele Hrvatske i inozemstva. Natjecateljski duh, umrežavanje i zajedničke vrijednosti, a sudionice kroz svoje sudjelovanje izravno podupiru razvoj teniske infrastrukture u Osijeku. Turnir traje do nedjelje, a mi idemo uživo do Osijeka. U društvu Donne Vekić je reporterka RTL Danas Marija Krolo.

Na početku je Donna podijelila svoje dojmove o turniru.

"Ovo je stvarno već treća godina i svake godine smo sve bolji i sve jači i sve veći. Morali smo napraviti puno veći event turnir ove godine sa 64 igračice. Iznimno sam ponosna na cijeli turnir, na cijelu organizaciju i da sam im ponovno pružila priliku da dođu u Osijek", rekla je pa prokomentirala povezanost biznisa i sporta, o čemu je bilo riječi na forumu u sklopu turnira:

"Biznis, sport, već smo se dotakli i medicine i budućnosti. Toliko je inspirativno slušati ljude definitivno puno pametnije od mene od kojih možemo puno naučiti i graditi bolju budućnost."

Potom je odgovorila na pitanje kako je zadovoljna svojom sezonom.

"Sezona uvijek može biti bolja, ali zadovoljna sam. Zdrava sam, dobro se osjećam. Idem sljedeći tjedan za Istanbul i onda je Roland Garros. Osjećam se spremno i očekujem dobre rezultate", poručila je.

