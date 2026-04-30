Tko je Antun Račić, dubrovački 'Killer' i jedan od pionira slobodne borbe u Hrvatskoj?

Antun Račić, iskusni dubrovački MMA borac, ulazi u kavez 9.svibnja na FNC 30 priredbi u Zadru gdje ga čeka opasni Brazilac Mauricio Almeida. I dok se sprema za još jedan rat u kavezu, pravo je vrijeme da se podsjetimo tko je Antun "Killer" Račić, jedan od najuspješnijih i najdugovječnijih hrvatskih boraca čija karijera traje već više od petnaest godina.

FNC 30 gledajte 9. svibnja na platformi Voyo

Od juda do svjetske slave

Račićev put u borilačkim sportovima počeo je vrlo rano. U svijet borbi uveo ga je pokojni otac, koji ga je s pet godina upisao na judo. Ta se odluka pokazala ključnom, jer je upravo judo postavio temelje za njegov dominantan hrvački i parteraški stil. Svoj talent potvrdio je 2010. godine kada je postao svjetski juniorski prvak u grapplingu, a već se tada naziralo da je stvoren za velike stvari u MMA-u.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Profesionalnu karijeru započeo je davne 2009. godine, sa svega 18 godina. Kao član dubrovačkog tima Gladiator, brzo je počeo graditi ime na regionalnoj sceni. Njegov agresivni stil borbe, zbog kojeg je još u amaterskim danima dobio nadimak "Killer", donio mu je niz pobjeda prisiljavanjem protivnika na predaju, što je postao njegov zaštitni znak.

Kruna karijere u zagrebačkoj Areni

Vrhunac karijere Antun Račić doživio je u poljskoj organizaciji KSW. Nakon niza od pet pobjeda, dobio je priliku boriti se za inauguralnu titulu prvaka u bantam kategoriji. Na priredbi KSW 51 u zagrebačkoj Areni, pred domaćom publikom, pobijedio je Damiana Stasiaka i postao prvi KSW-ov prvak u toj diviziji.

FNC 30 gledajte 9. svibnja na platformi Voyo

Godinu dana kasnije, na KSW 57, uspješno je obranio naslov protiv opasnog Brazilca Bruna Santosa i potvrdio svoj status jednog od najboljih europskih boraca u svojoj kategoriji. Osim KSW-ovog pojasa, Račić je u karijeri bio i prvak FFC-a (Final Fight Championship).

Majstor partera s nokauterskom snagom

Račićev stil borbe temelji se na vrhunskom hrvanju i kontroli u parteru. Poznat je kao borac koji protivnike lomi pritiskom, rušenjima i konstantnim traženjem prilike za "submission". Čak trinaest od prvih sedamnaest pobjeda ostvario je prisiljavanjem na predaju, a gušenja i poluge i danas su njegovo najjače oružje.

Ipak, s godinama je postajao sve kompletniji borac. Svoje vještine brusio je u najboljim svjetskim kampovima, od američkog Team Alpha Malea do njemačkog UFD Gyma, gdje trenira i danas. Zanimljivo je da je, unatoč nadimku "Killer" i agresivnosti, svoju prvu pobjedu nokautom u karijeri zabilježio tek u 43. profesionalnom meču.

S omjerom od 29 pobjeda, 11 poraza i jednim neriješenim ishodom, Račić u meč protiv Almeide ulazi kao drugi izazivač FNC-ove perolake divizije. Pobjeda u Zadru ne bi bila samo jubilarna 30. u impresivnoj karijeri, već i ključan korak prema napadu na još jedan pojas. Dubrovački "Killer" još nije rekao svoju zadnju riječ i spreman je još jednom pokazati zašto je godinama u samom vrhu.

POGLEDAJTE VIDEO: Novi FNC-ov prvak: 'Ja sam morski pas, navikao sam na duboke vode'