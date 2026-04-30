Prekaljeni Hrvat doznao protivnika za FNC 31 nakon što su već dvojica otkazala

Malo više od tjedan dana nas dijeli do novog FNC eventa. FNC 30 održat će se u Zadru 9. svibnja, a Antun Račić, dubrovački borac dobio je već trećeg, nadamo se i konačnog protivnika.

Naime, prvotno se trebao boriti s Alanom Villalbom, ali je on otkazao meč pa je isto učinio i Walter Cogliandro. FNC je objavio kako će se Račić sada boriti protiv Mauricija Almeide. Riječ je o Brazilcu kojemu je najveći forte borba u parteru. Čak 90 posto svojih pobjeda ostvario je natjeravši suparnika na predaju.

Almeida je ukupno odradio 27 borbi, a slavio je u njih 18, čak 16 submissionom. Antun Račić tražit će protiv Brazilca svoju jubilarnu 30. pobjedu u profesionalnoj MMA karijeri. Račić je drugi na FNC-ovoj listi za perolaku diviziju kojom trenutačno vlada Eduard Kexel.

