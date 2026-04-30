ZADAR JE SPREMAN /

Prekaljeni Hrvat doznao protivnika za FNC 31 nakon što su već dvojica otkazala

Prekaljeni Hrvat doznao protivnika za FNC 31 nakon što su već dvojica otkazala
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Riječ je o Brazilcu kojemu je najveći forte borba u parteru

30.4.2026.
12:41
Sportski.net
Malo više od tjedan dana nas dijeli do novog FNC eventa. FNC 30 održat će se u Zadru 9. svibnja, a Antun Račić, dubrovački borac dobio je već trećeg, nadamo se i konačnog protivnika.

Naime, prvotno se trebao boriti s Alanom Villalbom, ali je on otkazao meč pa je isto učinio i Walter Cogliandro. FNC je objavio kako će se Račić sada boriti protiv Mauricija Almeide. Riječ je o Brazilcu kojemu je najveći forte borba u parteru. Čak 90 posto svojih pobjeda ostvario je natjeravši suparnika na predaju. 

 

 

 

 

Almeida je ukupno odradio 27 borbi, a slavio je u njih 18, čak 16 submissionom. Antun Račić tražit će protiv Brazilca svoju jubilarnu 30. pobjedu u profesionalnoj MMA karijeri. Račić je drugi na FNC-ovoj listi za perolaku diviziju kojom trenutačno vlada Eduard Kexel.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
