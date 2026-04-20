Hladan tuš za hrvatski tenis u Madridu: Već prvi dan donio veliko razočaranje

Hladan tuš za hrvatski tenis u Madridu: Već prvi dan donio veliko razočaranje
Foto: Severin Aichbauer/AFP/Profimedia

Vekić (WTA - 66.) je bila postavljena za treću nositeljicu kvalifikacija, ali ju je već na prvom koraku zaustavila Francuskinja Leolia Jeanjean (WTA - 126.)

20.4.2026.
17:14
Hina
Donna Vekić i Borna Gojo nisu prošli prvo kolo kvalifikacija za WTA 1000, odnosno Masters 1000 turnir u Madridu koje su započele u ponedjeljak.

Vekić (WTA - 66.) je bila postavljena za treću nositeljicu kvalifikacija, ali ju je već na prvom koraku zaustavila Francuskinja Leolia Jeanjean (WTA - 126.) koja je slavila sa 6-3, 3-6, 6-4.

Gojo (ATP - 150.) nije imao sreće sa ždrijebom koji mu je u prvom kolu dodijelio prvog nositelja, argentinskog veterana Marca Trungellitija (ATP - 77.). Argentinac je slavio u dva seta sa 6-4, 6-3.

U kvalifikacijama će danas nastupiti i 20-godišnji Splićanin Dino Prižmić (ATP - 87.) koji je postavljen za četvrtog nositelja, a suparnik u prvom kolu će mu biti 31-godišnji Australac Christopher O'Connell (ATP - 143.).

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
