Bayernova legenda prodaje kolekciju, cijena Maradoninog dresa šokirala javnost!

Bivši belgijski reprezentativni vratar i jedan od najprepoznatljivijih golmana 1980-ih, Jean-Marie Pfaff, odlučio je na tržište staviti dio svoje iznimno vrijedne privatne kolekcije nogometnih memorabilija. Riječ je o zbirci koja je nastajala desetljećima i obuhvaća predmete povezane s nekim od najvećih imena svjetskog nogometa.

Aukcija će se održati u Parizu, a središnji predmet ponude je dres Diega Armanda Maradone iz polufinala Svjetskog prvenstva 1986. godine, u kojem je Argentina igrala protiv Belgije, čiji je tadašnji vratar bio upravo Pfaff. Taj je dres ujedno i najistaknutiji eksponat cijele kolekcije te nosi posebnu simboliku zbog povijesnog konteksta utakmice.

Početna cijena dresa iznosi 350.000 eura. Pfaff ga je dobio neposredno nakon utakmice u razmjeni s Maradonom, a kasnije mu ga je argentinski nogometaš i osobno potpisao uz posvetu. Isti predmet već je ranije bio ponuđen na prodaju, no tada nije pronašao kupca unatoč višoj početnoj cijeni.

Uz Maradonin dres, na aukciji će se naći i predmeti drugih nogometnih legendi poput Johana Cruyffa i Michela Platinija, kao i brojni artikli iz Pfaffove klupske karijere u Beverenу i Bayernu iz Münchena. Kolekcija tako predstavlja presjek njegove profesionalne karijere i razdoblja u kojem je bio među najistaknutijim vratarima europskog nogometa.

Pfaff je odluku o prodaji obrazložio zatvaranjem svog privatnog muzeja u Beverenu, gdje je kolekcija bila izložena javnosti. Naglasio je kako ne želi da predmeti ostanu neiskorišteni u privatnom prostoru niti da predstavljaju administrativno opterećenje za njegovu obitelj u budućnosti.

Aukciju organizira kuća Millon, a zakazana je za 23. svibnja u Parizu. Prije transporta u Francusku, kolekcija je bila kratko izložena na stadionu King Baudouin u Bruxellesu, što je javnosti omogućilo posljednji uvid u povijesne sportske predmete prije nego što će promijeniti vlasnike.

