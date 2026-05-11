Bivši Vatreni otkrio fascinantne detalje o Luki Modriću: 'Puno me puta spasio'

Gordon Schildenfeld, bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac, danas trener, nedavno je gostovao u podcastu Net.hr-a Maksanov korner, gdje smo snjim razgovarali o karijeri, trenerskim ambicijama i hrvatskoj reprezentaciji.

Gordon Schildenfeld odigrao je ukupno 29 utakmica za hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

Tijekom svoje reprezentativne karijere, koja je trajala od 2009. do 2016. godine, postigao je Schifo jedan pogodak. Taj je gol zabio u kvalifikacijskoj utakmici za Europsko prvenstvo 2016. protiv Norveške u Zagrebu.

Schildenfeld nam je najavio Svjetsko nogometno prvenstvo i pričao o reprezentativnim danima. Pritom je posebni naglasak stavio na svog nekadašnjeg suigrača, kapetana "Vatrenih" Luku Modrića, otkrivši fascinantne detalje o njegovoj igri i utjecaju na momčad.

Najlakši odgovor na svijetu

Kojeg igrača favoriziraš, simpatiziraš u današnjem nogometu, za kojeg možeš reći "taj mi je mali ili stariji dobar", općenito u svijetu?"

"Luka. Mislim da, to mi je najlakši odgovor", kratko je rekao Schifo.

'Nikad ga nitko nije stavio pod pritisak koji ne može riješiti'

Schildenfeld je potom detaljno objasnio što to Modrića čini toliko posebnim i zašto je igranje s njim bilo jedinstveno iskustvo, prepričavši kako su se suigrači osjećali kada je kapetan imao loptu u nogama. Na našu konstataciju kako je fascinantno što Modrić u svojim godinama radi, Schildenfeld je ponudio impresivan opis iz prve ruke.

"Luku nikad nitko nikad nije stavio pod pressing ili neku situaciju da on ne može riješiti. To mi je fascinantno. Znam da sam s njim igrao... možeš mu dati loptu i ići kući. On kad ima lopti kao da ti kaže, ma komotno možeš 'slobodno s terena'. Puno puta, mi u reprezentaciji i u Dinamu, ja dam njemu i 'spasi me' u nekoj kompliciranoj situaciji za mene. Ja sam sebi stvorim probleme i nemam neku opciju. Vidim Luku. Daj samo Luki i idi kući. Tu kvalitetu koju on ima, taj osjećaj za prostor i igrača iza leđa i kako se riješiti tog presinga, ne znam da li još netko ima to."

Kako Modrić čini suigrače boljima

Bivši stoper 'Vatrenih' objasnio je i kako je Modrićeva prisutnost na terenu činila sve oko njega boljim igračima, podijelivši i osobnu anegdotu iz vremena kada je igrao u njemačkom Eintrachtu. Kada smo ga upitali je li s Lukom na terenu sve opuštenije, Schildenfeld je potvrdio i slikovito objasnio razliku.

"Suigrače Luka radi boljim igračem. To je apsolutno istina. Ja znam da sam imao problem kad sam igrao u Eintrachtu. Dolazim u reprezentaciju, sve je puno drugačije, kvaliteta igrača... upravo to. I onda mi se desi, vratim se nazad u Eintracht, dolazi prvi trening i tamo gdje sam Luki davao loptu na treningu reprezentacije sedam dana prije, dam suigraču mom, bude gol... i trener mi dođe 'što radiš?'. Upravo to. Luka je to drugačije radio. Jednostavno suigrači radi bolje jer ti Luka Modrić daje puno bolje opcije, puno bolje se kreće i na kraju krajeva, ti imaš puno više rješenja i kvalitetnijih rješenja. I onda si ti isto na tom nivou bolji."

Schildenfeldov opis iz prve ruke nudi rijedak uvid u igračku genijalnost hrvatskog kapetana, potvrđujući ono što mnogi navijači vide s tribina. Da Luka Modrić nije samo vrhunski igrač, već i nogometaš koji fundamentalno mijenja i podiže razinu cijele momčadi.

Vatreni u skupini L SP-a

Hrvatska nogometna reprezentacija s velikim očekivanjima ulazi u Svjetsko prvenstvo 2026. koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Vatreni će na svom desetom velikom natjecanju pokušati nastaviti sjajan niz rezultata nakon srebra iz Rusije 2018. i bronce iz Katara 2022.

Na ždrijebu za Mundijal Hrvatska je smještena u skupinu L zajedno s Engleskom, Ganom i Panamom. Prvi veliki ispit Dalićeva momčad imat će protiv Engleske 17. lipnja u Dallasu, potom slijedi dvoboj s Panamom u Torontu 23. lipnja, dok će grupnu fazu zaključiti susretom protiv Gane 27. lipnja u Philadelphiji.

Uoči Svjetskog prvenstva hrvatska reprezentacija odradila je američku turneju koja je poslužila kao važna priprema za uvjete koji je čekaju preko Atlantika. Vatreni su u Orlandu igrali protiv Kolumbije i Brazila, a stručni stožer posebno je želio testirati momčad protiv najjačih mogućih suparnika. Turneja je bila važna i zbog prilagodbe na vremensku razliku, klimu i duga putovanja koja će obilježiti prvenstvo u tri države domaćina. Vatreni su u prvoj utakmici pobijedili Kolumbiju 2-1, dok smo izgubili od Brazila 3-1.

Protiv Belgije i Slovenije prije Mundijala

Nakon američkih provjera reprezentaciju očekuju završne pripreme u Hrvatskoj. Prema planu HNS-a, baza Vatrenih prije odlaska na SP trebala bi biti Rijeka, a uoči puta predviđene su i prijateljske utakmice protiv Belgije i Slovenije. Okupljanje reprezentacije za završni dio priprema očekuje se početkom lipnja, odmah nakon završetka klupskih sezona u europskim prvenstvima.

Hrvatski navijači posebno vjeruju kako bi upravo igrači poput Modrića, Gvardiola, Kovačića i golmana Livakovića, kao i sjajni 19-godišnji Luka Vušković, mogli biti ključ u još jednom velikom rezultatu. Iako je skupina vrlo zahtjevna zbog moćne Engleske, nepoznanice Paname i neugodne Gane, optimizam među navijačima ponovno raste. Vatreni su već pokazali da na najvećim turnirima uvijek igraju najbolje.

