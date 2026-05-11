Dalić poslao prošireni popis za SP, ali imena ostaju tajna

Izbornik Zlatko Dalić napravio je prvi korak prema Svjetskom prvenstvu i FIFA-i dostavio prošireni popis kandidata za nastup na turniru koji za mjesec dana počinje u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Riječ je o preliminarnoj listi koja, prema pravilima FIFA-e, može sadržavati između 35 i 55 igrača.

Iako je popis službeno predan, javnost neće saznati koja su se imena našla na njemu jer Hrvatski nogometni savez i izbornik nisu obvezni objaviti taj dokument. Time je zadržana doza neizvjesnosti uoči konačnog odabira reprezentativaca.

Prvi službeni popis Dalić će predstaviti sljedećeg ponedjeljka, kada će biti poznato koji igrači dolaze na pripreme. Na završni turnir može povesti 26 nogometaša, dok će konačan popis putnika biti potvrđen 1. lipnja.

2026 FIFA World Cup otvara se 11. lipnja dvobojem Meksika i Južne Afrike, a Hrvatska će svoj prvi nastup imati 17. lipnja protiv Engleske u Dallasu. U skupini je još očekuju susreti s Panamom i Ganom.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić o Modrićevu oporavku