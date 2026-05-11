Dalić poslao prošireni popis za SP, ali imena ostaju tajna

Dalić poslao prošireni popis za SP, ali imena ostaju tajna
Foto: Kim Hukari/Newscom/Profimedia

SP 2026. otvara se 11. lipnja dvobojem Meksika i Južne Afrike

11.5.2026.
9:14
Izbornik Zlatko Dalić napravio je prvi korak prema Svjetskom prvenstvu i FIFA-i dostavio prošireni popis kandidata za nastup na turniru koji za mjesec dana počinje u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Riječ je o preliminarnoj listi koja, prema pravilima FIFA-e, može sadržavati između 35 i 55 igrača.

Iako je popis službeno predan, javnost neće saznati koja su se imena našla na njemu jer Hrvatski nogometni savez i izbornik nisu obvezni objaviti taj dokument. Time je zadržana doza neizvjesnosti uoči konačnog odabira reprezentativaca.

Prvi službeni popis Dalić će predstaviti sljedećeg ponedjeljka, kada će biti poznato koji igrači dolaze na pripreme. Na završni turnir može povesti 26 nogometaša, dok će konačan popis putnika biti potvrđen 1. lipnja.

2026 FIFA World Cup otvara se 11. lipnja dvobojem Meksika i Južne Afrike, a Hrvatska će svoj prvi nastup imati 17. lipnja protiv Engleske u Dallasu. U skupini je još očekuju susreti s Panamom i Ganom.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić o Modrićevu oporavku

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
