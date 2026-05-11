Modrićev izraz lica dok je Atalanta rušila Milan rekao je sve

Atalanta je u spektakularnoj utakmici 36. kola Serie A slavila protiv Milana s 3:2 na San Siru i dodatno zakomplicirala domaćinu borbu za mjesto u Ligi prvaka. Momčad iz Bergama imala je velikih 3:0, no Milan je u završnici uspio unijeti dramu i skoro doći do boda.

Susret je iz lože pratio Luka Modrić, koji zbog ozljede više neće nastupati do kraja sezone. Hrvatski kapetan nedavno je operirao jagodičnu kost nakon sudara s Manuelom Locatellijem u derbiju protiv Juventusa, a liječnici su procijenili da ga čeka višetjedni oporavak.

Kamere su tijekom utakmice uhvatile Modrića u društvu sportskog direktora Iglija Tarea, a izraz lica dovoljno je govorio o situaciji na terenu i trenutačnoj formi Milana. “Rossoneri” u posljednjih pet prvenstvenih utakmica imaju samo jednu pobjedu te su ovim porazom pali na četvrto mjesto ljestvice.

Do kraja prvenstva Milan još očekuju susreti protiv Genoe i Cagliarija, ali bez hrvatskog veznjaka koji je zaključio svoju sezonu.

