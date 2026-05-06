IDE POLAKO /

Talijani donose novosti o Modrićevu oporavku: 'Kopirat će Džeku'

Talijani donose novosti o Modrićevu oporavku: 'Kopirat će Džeku'
Foto: JC Ruiz/Sipa USA/PIXSELL

Za tjedan dana, Modrić bi trebao dobiti masku za lice koja će mu savršeno odgovarati i koja će štititi oštećenu kost

6.5.2026.
13:30
Sportski.net
Talijanska Gazzetta opet se bavi Lukom Modrićem i donosi dobre vijesti oko njegova oporavka. Modrić je na putu oporavka od slomljene jagodične kosti, a u Milanu su oduševljeni njegovim napretkom.

Modrić se u Milanellu pojavio osam dana nakon operacije iako je trebao 10-15 dana odmarati doma. Ušao je u zgradu, doručkovao, a zatim je prošao fizioterapiju kako bi se smanjio otok lica i neke personalizirane tretmane. Modrićev oporavak bit će postupan: zasad samo vježbe za donji dio tijela u teretani, ali do kraja tjedna moći će početi trčati po terenu, javljaju talijanski novinari.

Za tjedan dana, Modrić bi trebao dobiti masku za lice koja će mu savršeno odgovarati i koja će štititi oštećenu kost. Što se tiče utakmica, Modrić bi već trebao biti na klupi, a želja mu je da u posljednjem kolu protiv Cagliarija upiše povratničke minute. 

"Luka je netko tko uvijek traži najbolje od sebe, i iako je početna prognoza bila da će se vratiti u najbolju formu tek za šest tjedana, on želi to vrijeme prepoloviti kako bi bio dostupan Allegriju", piše Gazzetta koja uspoređuje njegovu ozljedu sa sličnom Džekinom od prije sedam godina.

"Dobro je svjestan da je Osimhen zbog slične ozljede izbivao s terena 55 dana, ali posebno je pomno proučio Džekin raspored oporavka, budući da je on izbivao samo dva tjedna nakon operacije prijeloma jagodične kosti u listopadu 2019".

Luka ModrićAc MilanEdin Džeko
