Kakav udarac za Infantina! Milijarde ljudi ostaju bez prijenosa Svjetskog prvenstva?

Iako je 175 država svijeta otkupilo televizijska prava za Svjetsko prvenstvo 2026., to nisu učinile dvije najmnogoljudnije zemlje svijeta, Kina i Indija, i tako bi doslovno milijarde ljudi moglo ostati bez prijenosa najvećeg sportskog planetarnog događaja u svojoj zemlji.

Reuters piše kako je suradnja Reliance-Disney u Indiji ponudila 20 milijuna dolara što je premalo za FIFA-u, a i Sony je bio u priči međutim niti s njima nema suradnje. Niti u Kini situacija nije bolja i još nema dogovora oko televizijskih prava iako prvenstvo počinje sa nešto više od mjesec dana.

Za FIFA-u bi to bio ogroman udarac jer Kina je na prošlom Svjetskom prvenstvu činila 49,8 posto svih sati gledanja na digitalnim i društvenim platforma. "Rasprave u Kini i Indiji o prodaji medijskih prava za Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. su u tijeku i u ovoj fazi moraju ostati povjerljive", kazali su iz FIFA-e.

Nedostatak potvrđenog sporazuma o emitiranju s Indijom ili Kinom neobičan je u ovoj fazi. Kina je činila 17,7%, a Indija 2,9% globalnog dosega linearne televizije na prvenstvu 2022. Dvije zemlje zajedno su činile 22,6% ukupnog globalnog dosega digitalnog streaminga za to Svjetsko prvenstvo.

FIFA je navodno tražila sto milijuna dolara za otkup prava što su smanjili na 60 milijuna, ali i to je puno više od do sada ponuđenih 20 milijuna. Vremena je sve manje i Indija i Kina bi mogle ostati bez prava na prijenos Mundijala.

