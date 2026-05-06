MALO JE VREMENA /

Kakav udarac za Infantina! Milijarde ljudi ostaju bez prijenosa Svjetskog prvenstva?

Kakav udarac za Infantina! Milijarde ljudi ostaju bez prijenosa Svjetskog prvenstva?
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Nedostatak potvrđenog sporazuma o emitiranju s Indijom ili Kinom neobičan je u ovoj fazi

6.5.2026.
12:56
Sportski.net
Iako je 175 država svijeta otkupilo televizijska prava za Svjetsko prvenstvo 2026., to nisu učinile dvije najmnogoljudnije zemlje svijeta, Kina i Indija, i tako bi doslovno milijarde ljudi moglo ostati bez prijenosa najvećeg sportskog planetarnog događaja u svojoj zemlji.

Reuters piše kako je suradnja Reliance-Disney u Indiji ponudila 20 milijuna dolara što je premalo za FIFA-u, a i Sony je bio u priči međutim niti s njima nema suradnje. Niti u Kini situacija nije bolja i još nema dogovora oko televizijskih prava iako prvenstvo počinje sa nešto više od mjesec dana. 

Za FIFA-u bi to bio ogroman udarac jer Kina je na prošlom Svjetskom prvenstvu činila 49,8 posto svih sati gledanja na digitalnim i društvenim platforma. "Rasprave u Kini i Indiji o prodaji medijskih prava za Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. su u tijeku i u ovoj fazi moraju ostati povjerljive", kazali su iz FIFA-e. 

Nedostatak potvrđenog sporazuma o emitiranju s Indijom ili Kinom neobičan je u ovoj fazi. Kina je činila 17,7%, a Indija 2,9% globalnog dosega linearne televizije na prvenstvu 2022. Dvije zemlje zajedno su činile 22,6% ukupnog globalnog dosega digitalnog streaminga za to Svjetsko prvenstvo.

FIFA je navodno tražila sto milijuna dolara za otkup prava što su smanjili na 60 milijuna, ali i to je puno više od do sada ponuđenih 20 milijuna. Vremena je sve manje i Indija i Kina bi mogle ostati bez prava na prijenos Mundijala.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
