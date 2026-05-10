SERIE A /

Modrić bi mogao ostati bez Lige prvaka: Milan bez njega upisao novi poraz

Foto: Tiziano Ballabio/Alamy/Profimedia

Za Milan je ovo četvrti poraz u zadnjih šest kola

10.5.2026.
22:54
Hina
Nogometaši Milana nastavili su s lošim rezultatima u završnici sezone te bi vrlo lako mogli ostati bez plasmana u Ligu prvaka sljedeće sezone, u dvoboju 36. kola talijanskog prvenstva izgubili su na svom terenu od Atalante sa 2-3.

Ederson (7) je doveo goste u prednost u samom otvaranju dvoboja, Zappacosta (28) je sredinom nastavka povisio na 2-0 da bi Raspadori (52) početkom nastavka razriješio sve dvojbe oko konačnog ishoda. Pavlović (88) i Nkunku (90+4-11m) su pred kraj dvoboja samo ublažili poraz Milana.

Mario Pašalić u igru je za Atalantu ušao u 63. minuti, dok Luka Modrić zbog ozljede nije konkurirao za nastup u momčadi Milana.

Za Milan je ovo četvrti poraz u zadnjih šest kola kojim je pao na peto mjesto ljestvice sa 67 bodova, koliko ima i četvrta Roma. Samo bod više ima treći Juventus, a plasmanu u Ligu prvaka nada se još i šesti Como koji ima 65 bodova. Atalanta je sedma sa 58 bodova, sedam iza Coma, a sedam ispred osmog Lazija.

Inter je sa 85 bodova osigurao naslov, drugi je Napoli sa 70.

Iz lige su ispale Verona i Pisa koje će zamijeniti Venezia i Frosinone, dok se za izbjegavanje ispadanja bore Lecce i Cremonese, a zadnji sudionik Serie A bit će poznat po završetku doigravanja za treće mjesto u Serie B.

Serie AMilanLuka ModrićAtalanta
VOYO logo
