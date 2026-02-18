Marijanu Batinić kćeri iznenadile za rođendan, nama otkrila: 'Bolje jutro nisam mogla zamisliti'

Jedna od najpoznatijih domaćih voditeljica, RTL-ova Marijana Batinić, danas slavi 45. rođendan. Tim povodom kontaktirali smo je da nam otkrije kako će proslaviti ovaj jubilarni dan, ali i kakvo su joj iznenađenje priredili suprug Matej Pašalić i njihove dvije mezimice, kćeri Ena i Roza.

„S djecom i mužem ću proslaviti doma. A kad zaspu cure i organiziram čuvanje, onda ću sa suprugom na večeru“, otkrila nam je Marijana na početku razgovora dodajući da planira i vikend slavlje u društvu svojih prijateljica.

'Bolje jutro nisam mogla zamisliti'

Iznenađenja od obitelji nisu izostala. Osim što su je njezini najmiliji pustili da spava dulje od uobičajenog, kćerkice su se pobrinule i da joj ovo jutro ostane u posebnom sjećanju.

„Starija je mlađu odjenula za vrtić i napravila joj frizuru, doručkovali su dok sam spavala i onda me tek probudili poljupcima. Mlađa je kći došla s crtežom koji mi je nacrtala i poklonila za rođendan, a uz njega je priložila i pet eura koja mi vrijede više nego sva blaga svijeta. Bolje jutro nisam mogla zamisliti. Jučer sam imala dinamičan radni dan i do kasno sam bila u studiju, tako da imam slobodno jutro i baš sam sretna“, s osmijehom je ispričala jedna od najpoznatijih RTL-ovih voditeljica.

'Živim svoje najbolje godine'

Za kraj, na pitanje što si želi u narednoj godini, Marijana je odgovorila jednostavno, ali iskreno: „Zdravlja, zdravlja i još zdravlja, sebi i svojoj obitelji, a i prijateljima. Živim svoje najbolje godine, sve svjesnija prolaznosti života i želim sebi da usporim iznutra kad je već život tako brz.“

