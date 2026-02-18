Sanchez uoči povijesnog europskog nastupa Rijeke: 'Ne smijemo raditi gluposti, moramo biti pametni'

Nogometaši aktualnog hrvatskog prvaka Rijeke doputovali su na Cipar gdje će u četvrtak (21 sat) igrati protiv Omonije prvu utakmicu doigravanja za plasman u osminu finala Konferencijske lige, a uoči puta je trener Victor Sanchez otkrio kako ima velika očekivanja.

"Očekivanja su velika. Potpuno vjerujemo našim igračima. Sigurno je da će biti jako teško i neizvjesno. Suočavamo se s momčadi koja posjeduje kvalitetu i iskusne pojedince. U ovakvim utakmicama svaki detalj je presudan. Iskustvo me naučilo da je znanje o tome kako igrati ovakve susrete ključno. Imamo vrlo mladu momčad, ali pokušavamo igrati zrelo i zadovoljni smo razinom koju prikazujemo, posebno načinom na koji napredujemo iz utakmice u utakmicu. Svi smo puni motiva. Vjerujemo da možemo odigrati dvije vrlo konkurentne utakmice, a pokušat ćemo krenuti već od ove prve", rekao je Sanchez i pojasnio:

"Moramo biti vrlo pametni u situacijama koje često čine razliku, poput izbjegavanja glupih kartona ili pada koncentracije u određenim trenucima. Moramo igrati čvrsto, biti potpuno fokusirani i jako se dobro braniti kako bismo neutralizirali njihov napadački potencijal, jer imaju kvalitetne igrače, naročito u završnoj trećini terena. Također ćemo nastojati igrati prema našem modelu i ideji, biti dominantni u posjedu i opasni u fazi napada. Posljednji test prije ove utakmice bio je savršen jer smo stvorili mnogo prilika, zabili tri gola, a mogli smo i više. Nadam se da ćemo protiv Omonije imati bolju realizaciju. Atmosfera u svlačionici je odlična i nalazimo se u vrlo lijepom razdoblju sezone s važnim utakmicama. Maksimalno smo motivirani."

'Nadam se prolazu'

Sjvjestan je Sanchez kako je Omonia u odličnoj formi, pobijedila je u posljednjih osam prvenstvenih utakmica i uvjerljivo je vodeća momčad tamošnje lige.

"Čeka nas težak protivnik. Imaju kvalitetne i iskusne igrače, u dobrom su naletu i vrlo su konstantni. To je izazov i za nas jer smatram da imamo kapacitet iznenaditi ih i odigrati na visokoj razini kako bismo izvukli što bolji rezultat u prvoj utakmici. Ipak, ovo je dvoboj od 180 minuta, ne završava sve u prvom susretu. Čekat ćemo uzvrat i nadam se da ćemo u drugoj utakmici izboriti prolaz u iduće kolo."

Uzvratni dvoboj Rijeke i Omonije igrat će se 26. veljače na Rujevici.

