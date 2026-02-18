FREEMAIL
NEPREPOZNATLJIVA /

Kruže fotografije 'popeglane' Sharon Stone: Što joj se dogodilo?

Kruže fotografije 'popeglane' Sharon Stone: Što joj se dogodilo?
Foto: Emma McIntyre/Getty images/Profimedia

Popularna američka glumic Sharon Stone izazvala je čuđenje i zabrinutost javnosti nakon što se pojavila na premijeri filma posve "popeglanog" lica

18.2.2026.
14:42
Hot.hr
Emma McIntyre/Getty images/Profimedia
Na premijeri filma "The Buff" u Los Angelesu svi su pogledi bili usmjereni u američku glumicu Sharon Stone. Iako su je donedavno svi hvalili radi ljepote i stila, pažnju je sada privukao njezin "popeglani" izgled s efektom skidanja godina.

67-godišnja glumica pozirala je masi fotografa, no komentatori na društvenim mrežama ovaj put njezine fotografije nisu dočekali s odobravanjem. Mnogi komentiraju kako je glumica pretjerala s korekcijama u pokušaju da zadrži mladolik izgled, a neki tvrde i da izgleda neprepoznatljivo.

Foto: Matt Baron/BEI/Shutterstock Editorial/Profimedia
Foto: Matt Baron/BEI/Shutterstock Editorial/Profimedia

Popularna je Oskarovka ranije priznala da je koristila botox, a u jednom intervjuu iz 2022. godine otkrila je da je iz neuroloških razloga nakon moždanog udara 2001. morala proći kroz čak više od 300 tretmana botoksom i filerima kako bi oporavila mišiće lica te vratila simetriju lica.

Foto: -/INSTAR Images/Profimedia
Foto: -/INSTAR Images/Profimedia

Tada je priznala i kako više ne pohađa nikakve estetske korekcije te da je prihvatila svoje godine, a time i bore. Međutim, u posljednjim pojavljivanjima sve češće izaziva negativne komentare na račun izgleda koji ne djeluje prirodno.

Sharon StoneBotoxGlumicaHollywood
