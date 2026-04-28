Antonija Blaće otkrila koliko je kg izgubila: 'Svako drugo, treće ljeto imam ljeto bez parea'

Posljednjom objavom na Instagramu popularna RTL-ova voditeljica Antonija Blaće (46) privukla je brojne komplimente na račun svog izgleda. Kako je priznala svojoj zajednici obožavatelja, s vježbanjem je počela još prije godinu dana, a promjena prehrane i učestalija tjelovježba učinile su svoje.

Za Net.hr, Antonija je otkrila kako je izgubila kilograme, kako izgleda njezina prehrana danas, ali i o kojem je minusu na vagi riječ.

Na Instagramu ste rekli da ste promijenili prehranu: što ste izbacili i kako koncipirate svoje obroke kroz dan?

Ma malo sam se korigirala. Uvijek isto. Ne mogu vam reći "izbaci to i to" i dogodit će se magija. Nema toga. Unos i potrošnja kalorija su ključ. I, naravno, unos proteina. Moja prehrana kad gubim kilograme je uvijek ista: kalorijski deficit i malo naglašenija proteinska prehrana. Pazim na unos ugljikohidrata, masti.

Vjerujte mi, da postoji čarobna formula, već bi ju ja pronašla. Dotad - mora se potrošiti više nego što uneseš. Čak i ako se netko odluči i za lijekove za mršavljenje i tad treba paziti na unos proteina da se kilogrami ne bi vraćali kad se "skinete" s lijeka.

Promjena na vama je itekako vidljiva - možete li nam se pohvaliti koliko ste kilograma izgubili?

Evo, sad sam na 13 kilograma. U više od godinu dana. Frustrirajuće je što tek sad svi primijete, a one prve izgubljene kilograme, kad ti treba malo pohvale - nitko ne vidi, ha-ha. Ali, to je logično, sad se svaka vidi. Već par mjeseci imam istu kilažu, ali sam dodatno korigirala prehranu i sad više radim na mišićima. Znači, mast se topi, mišić jača - kilaža ista, a sve je drugačije.

Vježbate li u teretani ili ste prihvatili neki poseban režim tjelovježbe?

Obožavam teretanu, zapravo vježbe snage i općenito bih to preporučila ženama. Žene se obično boje da će se "prenabildati", ali nema straha od toga. Iako zadnjih godinu i nešto u kontinuitetu idem na EMS treninge pod strujom u Speedfit i to mi je fenomenalno. Tko kaže da je to lagano, neka dođe i proba. Možete puno za izgradnju mišića napraviti sa ovakvim vježbanjem.

Također, nedavno sam probala i reformer pilates i to mi je fenomenalno. Zasad se držim najviše speedfita. Po meni je važno pronaći neki sistem koji će vam pasati i kojeg ćete se moći držati.

S obzirom da su na društvenim mrežama trenutno trend šetnje od 10.000 koraka - jeste li i vi u procesu gubljenja kilograma ciljali prosjek određen broj koraka dnevno?

Kako imamo psa, hodanje je svakodnevica, ali ga ne računam pod trening, više kao normalno kretanje. Ako se odlučite da vam šetnja bude trening, neka bude žustra. A sad, jeste napravili 8.000 ili 10.000, to vam je mpžda stotinjak kalorija razlike. Meni su najdraži treninzi velike potrošnje.

Postoje li sada neki komadi odjeće, stil ili kroj koji rado nosite, a da ste ih prije izbjegavali?

Sad sve nosim! Mislim nije me osobito sprječavalo ni kad sam imala više kilograma, ali sam se svakako više mučila pronaći model ili kroj koji mi bolje pristaje. Sad mi je lakše.

I, za kraj, hoće li ovo biti ponovno ponosno #ljetobezparea?

Ha-ha, hoće, ja svako drugo, treće ljeto imam ljeto bez parea, ha-ha.

