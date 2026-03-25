BEZ ZADRŠKE /

'Draga Tonka, jesi li i ti na Ozempicu?': Antonija Blaće odgovorila na komentar o mršavljenju

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Antonija Blaće dobila je neugodno pitanje na društvenim mrežama o gubitku kilograma

25.3.2026.
11:02
Hot.hr
Poznata RTL voditeljica i producentica Antonija Blaće (46) ponovno je pokazala zašto slovi za majstoricu komunikacije s publikom. U svojoj objavi na Instagramu, podijelila je seriju modnih kombinacija, no umjesto mode, ovog puta u prvom planu se našla rasprava o njezinoj vitkoj liniji i iskren odgovor na komentar o korištenju Ozempica.

Kroz seriju fotografija i kratkih videozapisa, Blaće je provela svoje pratitelje kroz svojevrsni modni dnevnik, predstavivši nekoliko potpuno različitih stilova. Objava, nazvana jednostavno "Latest combos", započinje elegantnim crnim odijelom naglašenih ramena i hlača širokih nogavica, zatim je voditeljica brzo prešla na ležernije, urbane kombinacije, s naglaskom na traper.

'Jesi li i ti na Ozempicu?': Voditeljica detaljno odgovorila

Iako su mnogi pohvalili njezin izgled, jedan komentar posebno se istaknuo. Pratiteljica, koja se predstavila kao zdravstvena djelatnica, upitala je voditeljicu koristi li Ozempic, lijek za dijabetes koji se često koristi za mršavljenje. "Malo je čudno kako svi mršave i dobivaju istu figuru, jer kao zdravstveni radnik znam da se vježbom i prehranom ne može tako smršavjeti. Za to treba više vremena. Žalosno je da se takvi primjeri daju ženama pa su isfrustrirane jer gladuju, vježbaju, koriste tretmane, a ne dobiju takve rezultate", napisala je.

Antonija Blaće nije ignorirala komentar, već je odlučila detaljno i iskreno odgovoriti, demantirajući korištenje lijeka. "O ne, ne, objasnit ću vam. Ja to skidam već jako dugo, godinu dana, a to čak i nije neka kilaža, cca 11-12 kg. To je kilogram mjesečno, da sam sporije skidala, udebljala bih se. Dakle, nije ni brzo ni naglo. Vjerujte mi, mršavljenje je moja tema", započela je Antonija.

Objasnila je kako proces gubitka kilograma nije bio ni čaroban ni brz te da se rezultati često vide tek nakon dužeg vremena. "Ja nisam primjer brzog mršavljenja jer se konstantno i dosta dugo borim", naglasila je, dodavši kako je o svom putu pisala i u priručniku "Ljeto bez parea".

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
