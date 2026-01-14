FREEMAIL
JAVNOST U NEVJERICI /

Bradata žena šokirala najnovijom odlukom: Ovako je Conchita izgleda prije nego se proslavila

Bradata žena šokirala najnovijom odlukom: Ovako je Conchita izgleda prije nego se proslavila
Foto: Willi Schneider/shutterstock Editorial/profimedia
Austrijska pjevačica i drag ikona Conchita Wurst (37), koja je pobjedom na Eurosongu 2014. godine postala globalni fenomen i simbol tolerancije, iznenadila je svoje obožavatelje i cjelokupnu eurovizijsku zajednicu.
Austrijska pjevačica i drag ikona Conchita Wurst (37), pobjednica Eurosonga 2014., objavila je da se povlači iz svih aktivnosti vezanih uz Euroviziju. U emotivnoj Instagram objavi, potpisanoj pravim imenom Tom, poručila je da joj je Eurosong obilježio život i karijeru, ali da je došlo vrijeme za promjene i nove projekte. Naglasila je da odluka nije protiv natjecanja, nego osobna – i da je više neće dodatno komentirati.

Vijest je iznenadila obožavatelje, posebno jer je nedavno obilježila deset godina od pobjede s “Rise Like a Phoenix” te aktivno nastupala i objavljivala novu glazbu. Povlačenje je tim šokantnije jer bi se Eurosong 2026. trebao održati u Beču, gdje su mnogi očekivali njezino sudjelovanje.

14.1.2026.
16:17
Hot.hr
Profimedia/kolaž
Conchita WurstEurosong 2026
Bradata žena šokirala najnovijom odlukom: Ovako je Conchita izgleda prije nego se proslavila