Bradata žena šokirala najnovijom odlukom: Ovako je Conchita izgleda prije nego se proslavila

Austrijska pjevačica i drag ikona Conchita Wurst (37), pobjednica Eurosonga 2014., objavila je da se povlači iz svih aktivnosti vezanih uz Euroviziju. U emotivnoj Instagram objavi, potpisanoj pravim imenom Tom, poručila je da joj je Eurosong obilježio život i karijeru, ali da je došlo vrijeme za promjene i nove projekte. Naglasila je da odluka nije protiv natjecanja, nego osobna – i da je više neće dodatno komentirati.

Vijest je iznenadila obožavatelje, posebno jer je nedavno obilježila deset godina od pobjede s “Rise Like a Phoenix” te aktivno nastupala i objavljivala novu glazbu. Povlačenje je tim šokantnije jer bi se Eurosong 2026. trebao održati u Beču, gdje su mnogi očekivali njezino sudjelovanje.