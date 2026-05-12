Detalji nove mačke u gradu: Osvaja poglede, a pogledajte gdje krije najveće iznenađenje

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ford je elektrificirao svoj najprodavaniji model u Velikoj Britaniji i predstavio Pumu Gen-E – mali gradski crossover koji kombinira poznati dizajn, zabavnu vožnju i vrlo praktičnu unutrašnjost. Na testu smo imali verziju sa 168 KS i Winter Pack paketom opreme, koji uključuje grijani vjetrobran, sjedala i volan, a cijena testnog modela iznosi 33.490 eura.

Na prvi pogled Puma Gen-E gotovo je identična benzinskoj verziji. Najveća razlika je zatvorena prednja maska karakteristična za električne automobile, dok posebne boje poput električno žute dodatno naglašavaju njezin moderan karakter. Upravo je testna žuta boja privlačila poglede prolaznika i izazivala brojne komentare.

Ispod karoserije nalazi se prilagođena Fordova platforma koju dijeli s nekadašnjom Fiestom. Iako konkurenti koriste moderne EV platforme, Ford je uspio zadržati ono po čemu je Puma poznata – agilnost i zabavnu vožnju. Kabina je digitalizirana pa vozača dočekuju dva velika zaslona, digitalni kokpit od 12,8 inča i 12-inčni SYNC 4 infotainment sustav. Povezivanje s Apple CarPlayem i Android Autom funkcionira besprijekorno, a ergonomija je vrlo dobra, iako kvaliteta materijala varira između premium dojma i tvrđe plastike.

>>> U galeriji pogledajte sve detalje električne Ford Pume <<<

Najveće iznenađenje u prtljažniku

Najveće iznenađenje krije se u prtljažniku. Fordov “GigaBox” – vodootporni prostor od 145 litara ispod poda – omogućuje prijevoz mokre ili prljave opreme bez brige. Ukupni kapacitet prtljažnika tako raste na čak 523 litre, što je više od većine konkurenata. Sprijeda se nalazi i dodatni pretinac za kabele.

U vožnji Puma Gen-E ostavlja vrlo dobar dojam. Unatoč dodatnoj težini baterije, automobil je precizan, stabilan i zabavan u zavojima. Ovjes je tvrđe podešen pa će više odgovarati vozačima koji vole dinamičniju vožnju nego onima kojima je udobnost prioritet.

Glavni kompromis ipak je domet. Baterija kapaciteta 43,6 kWh na papiru omogućuje do 376 kilometara vožnje, no u stvarnosti je realnije računati na oko 300 kilometara, posebno tijekom hladnijeg vremena ili agresivnije vožnje. S druge strane, brzo punjenje do 100 kW pokazalo se vrlo praktičnim jer se automobil za otprilike pola sata može značajno napuniti.

Ford za 2026. najavljuje poboljšanu verziju s većim dometom i BlueCruise sustavom pomoći u vožnji. Već sada Puma Gen-E ostavlja dojam vrlo simpatičnog, praktičnog i zabavnog električnog crossovera koji će posebno odgovarati gradskim vozačima.

>>> U galeriji pogledajte sve detalje električne Ford Pume <<<