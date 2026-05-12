Testirali smo novu mačku u gradu! Nema žene koja se nije okrenula: 'Baš je sladak'

Ford je svoj najprodavaniji automobil u Velikoj Britaniji, popularni crossover Pumu, odlučio elektrificirati i rezultat je Puma Gen-E, automobil koji na papiru zvuči kao recept za uspjeh. No, je li to samo marketinški trik ili Ford doista nudi pobjedničku formulu?

Na testu smo imali verziju sa 168 konjskih snaga i dodatnim 'Winter Pack' paketom opreme. To u prijevodu znači grijani vjetrobran, volan i prednja sjedala, luksuz na kojem smo bili zahvalni tijekom prohladnih jutara.

Cijena ovog zadovoljstva iznosi 33.490 eura. Pitanje je jednostavno: vrijedi li tih novaca?

Foto: Bojan Terglav

Poznato lice s novim srcem

Na prvi pogled, lako biste mogli pomiješati Gen-E s njegovim benzinskim bratom. Ford se nije zamarao radikalnim redizajnom. Najočitija promjena je zatvorena prednja maska, tipična za električna vozila, koja poboljšava aerodinamiku i daje automobilu moderan, pomalo zagonetan izgled. Nema auspuha, a tu su i dvije ekskluzivne boje, električno žuta i digitalno aqua plava, za one koji žele da cijeli svijet zna da voze na struju.

Testna žuta boja mu genijalno stoji, a ako bismo ga morali opisati jednom riječju, to bi bila - sladak. Ono što možemo primijetiti jest da nema žene koja se nije okrenula i komentirala automobil. Doduše, možda je i natpisa na njoj 'Nova mačka u gradu' izazvao upitnike iznad glava, ali nema veze. Svakako je dojam da je prolaznicima automobil jako simpatičan. Čak toliko da su nas neke žene, koje automobili inače uopće ne zanimaju, čim su vidjele ovu žutu Pumu, došle temeljito ispitivati o čemu se radi i koliko košta.

Ispod lima, priča je slična. Gen-E ne leži na namjenskoj električnoj platformi, već na prilagođenoj verziji Fordove Global B-car arhitekture, istoj onoj koja je služila legendarnoj Fiesti. Iako rivali poput Renaulta 5 ili Volvoa EX30 koriste specijalizirane EV platforme, Fordov pristup nije bez prednosti. Uspjeli su sačuvati ono najbolje iz benzinske Pume – njezinu agilnost.

Digitalni kokpit i genijalna kutija

Unutrašnjost je doživjela digitalnu transformaciju. Vozača dočekuju dva velika ekrana: digitalna instrument ploča od 12,8 inča i središnji SYNC 4 zaslon od 12 inča. Sustav je uglavnom brz i intuitivan, a bežično povezivanje s Apple CarPlay i Android Auto aplikacijama radi besprijekorno, što je rijetkost čak i kod skupljih automobila.

Ipak, kabina je mješavina iznenađujuće finih materijala i primjetno jeftine plastike. Ergonomija je odlična, no gotovo četvrtasti volan zahtijeva malo privikavanja.

Ono gdje Puma Gen-E apsolutno briljira jest praktičnost, i to na neočekivanom mjestu – u prtljažniku. Ford je ovdje napravio genijalan potez. Ideja s prtljažnikom je toliko dobra da nam nije jasno zašto se i drugi nisu toga dosjetili. Zbog nedostatka ispušnog sustava, prostor ispod poda prtljažnika je povećan. Tako je benzinski "MegaBox" evoluirao u električni "GigaBox", vodootpornu rupu od 145 litara s odvodnim čepom.

Savršeno za odlaganje prljavih čizama, mokre opreme ili, kako kažu, za kupanje ovce. S ovim dodatkom, ukupan kapacitet prtljažnika raste na impresivnih 523 litre, više od benzinske verzije i više od većine konkurenata. Tu je i prednji prtljažnik od 43 litre, idealan za kabele za punjenje.

Međutim, postoji i kompromis. Baterija smještena u podu podigla je unutrašnjost za nekoliko centimetara. To znači da putnici na stražnjoj klupi imaju manje prostora za noge, a koljena su im pod nešto neprirodnijim kutom. Ni višim vozačima sprijeda neće biti najudobnije, jer se glava opasno približava krovu i retrovizoru.

Vožnja, domet i 'kreativna' matematika

Tipičan Ford, Puma Gen-E jako voli sportsku vožnju i baš fino leži u zavojima. Unatoč dodatnoj masi od tristotinjak kilograma, zadržala je nevjerojatnu agilnost. Upravljač je direktan i precizan, a automobil s entuzijazmom ulazi u zavoje, s iznenađujuće malo naginjanja. Tvrđe je podešen, što će se svidjeti sportski nastrojenim vozačima, no mogao bi biti malo prečvrst za one koji traže isključivo udobnost. Zanimljiv detalj je i zvuk koji automobil "proizvodi", tzv. "propulsion noise". Njega ćete ili voljeti i imati ga stalno upaljenim, ili ćete ga odmah ugasiti. Nas je oduševio.

Performanse su sasvim primjerene, a motor od 168 KS pruža trenutno ubrzanje idealno za grad. No, kod jačeg stiskanja gasa dolazimo do jedine prave mane ovog automobila - a to je doseg. Baterija ima iskoristivi kapacitet od 43,6 kWh, što na papiru daje domet do 376 kilometara (WLTP). Tih 300-tinjak kilometara u stvarnosti se čini dosta malo, a kad malo jače zahladi ili stisnete gas, ta se brojka dodatno smanjuje. U svakom slučaju, odlazak na more mora se isplanirati s barem jednim, ako ne i dva zaustavljanja na punionici.

No, s druge strane, Puma se dosta brzo puni. Podržava brzo punjenje do 100 kW, a u praksi to izgleda odlično. Jednom smo prilikom otišli u šoping i kad smo se vratili za otprilike 30 minuta, automobil nas je čekao pun i spreman za polazak.

Budućnost je svijetla

Ford je svjestan glavnog nedostatka – ograničenog dometa. Zato za 2026. godinu najavljuje nadograđeni model s učinkovitijom baterijom koja bi trebala povećati WLTP domet na više od 400 kilometara. Uz to, stiže i Fordov napredni sustav za pomoć u vožnji BlueCruise.

Sve u svemu, Puma Gen-E je jako simpatičan maleni gradski SUV s iznimno puno prostora u prtljažniku. To je automobil šarmantnih kontradikcija. Izgrađen je na starijoj platformi, ali nudi vrhunsku praktičnost. Ima malu bateriju, ali se brzo puni. Zabavan je za vožnju, ali može biti malo tvrd.

Ako tražite praktičan i zabavan gradski električni crossover i ne prelazite stotine kilometara dnevno, Puma Gen-E je izvrstan izbor. A s nadolazećim poboljšanjima, mogla bi postati jedan od najboljih automobila u klasi.