Maturanti preplavili centar Osijeka: Zgodne djevojke pokazale kako se pleše quadrilla

Ulice Osijeka ovih su dana ispunjene veselom atmosferom jer se maturanti užurbano pripremaju za jedan od najposebnijih trenutaka srednjoškolskog obrazovanja – tradicionalni ples quadrille. Završne probe preselile su iz Tvrđe u Županijsku ulicu, gdje će 22. svibnja stotine maturanata zajedno otplesati završni ples i simbolično se oprostiti od školskih dana.

Quadrilla je svečani sinkronizirani ples koji se već godinama održava u brojnim hrvatskim gradovima kao dio proslave završetka srednje škole. Maturanti istovremeno plešu unaprijed uvježbanu koreografiju, a događaj redovito privlači velik broj građana, roditelja i prijatelja koji dolaze podržati mlade prije početka novog životnog poglavlja.

Iako je vrijeme prijetilo kišom, osječki maturanti na probu su stigli nasmijani, raspoloženi i puni energije. Posebnu pažnju privukle su njihove majice s duhovitim natpisima. Do velikog finala ostalo je još nekoliko proba, a potom slijedi ples koji će mnogima ostati jedna od najljepših uspomena iz školskih dana. Kako izgleda proba, pogledajte u galeriji fotografa Ivice Benića i portala SiB.