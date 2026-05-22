FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TEŠKA PROMETNA /

Tragedija u Supetru na Braču: Poginula osoba u strašnom sudaru

Tragedija u Supetru na Braču: Poginula osoba u strašnom sudaru
×
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Prema prvim policijskim informacijama u nesreći su sudjelovali kombi i automobil

22.5.2026.
15:57
Hina
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Jedna osoba poginula je u prometnoj nesreći koja se u petak oko 14.45 sati dogodila u Supetru na Braču, na raskrižju Ulice kralja Petra Krešimira i državne ceste 114, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija.

Prema prvim policijskim informacijama u nesreći su sudjelovali kombi i automobil.

Na mjestu nesreće u tijeku je očevid, a promet je zbog njegovog obavljanja zatvoren za sva vozila na državnoj cesti DC114 na dionici Supetar - Sutivan - Milna.

Prometna NesrećaSupetarBrač
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike