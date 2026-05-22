POZNATO LICE /

Manchester United ima novog trenera: Neće svi biti sretni

Manchester United ima novog trenera: Neće svi biti sretni
Foto: Richard Callis/Sports Press Photo/Shutterstock Editorial/Profimedia

Carrick je kao igrač za United 464 utakmice, dok je kao trener 'Crvene vragove' vodio u 19 mandata kroz dva navrata ostvarivši 13 pobjeda, 4 neriješena ishoda i 2 poraza

22.5.2026.
14:01
HinaSportski.net
Manchester United imenovao je Michaela Carricka svojim stalnim trenerom s ugovorom do 2028. godine, priopćio je u petak engleski prvoligaš.

Carrick je vodio United do 11 pobjeda u 16 utakmica, uključujući pobjede nad Arsenalom, Manchester Cityjem, Liverpoolom i Chelseajem, čime se popeo na treće mjesto u Premier ligi i osigurao mjesto u Ligi prvaka sljedeće sezone.

"Od trenutka kada sam stigao ovdje prije 20 godina, osjetio sam čaroliju Manchester Uniteda. Nošenje odgovornosti vođenja našeg posebnog nogometnog kluba ispunjava me golemim ponosom", izjavio je 44-godišnji Carrick.

"Tijekom proteklih pet mjeseci, ova skupina igrača pokazala je da može dosegnuti standarde otpornosti, zajedništva i odlučnosti koje ovdje zahtijevamo.Sada je vrijeme da ponovno krenemo zajedno naprijed, s ambicijom i jasnim osjećajem svrhe.“

Bivši veznjak Uniteda najprije je imenovan privremeno kako bi na klupi zamijenio Rubena Amorima, a onda je nadmašio očekivanja i promijenio raspoloženje na Old Traffordu i ima podršku igrača.

Carrick, koji je bio vršitelj dužnosti trenera 2021. nakon otkaza Ole Gunnara Solskjaera, odigrao je 464 utakmice za United u svim natjecanjima, osvojivši pet naslova Premier lige i Ligu prvaka 2008. godine.

Njegovo trenetko iskustvo uključuje mješoviti period u drugoligaškom klubu Middlesbrough, gdje je u početku dobro igrao nakon što se pridružio u listopadu 2022., a momčad iz Championshipa bila je na 21. mjestu.

Carrick je brzo preokrenuo stvari, vodeći ih do četvrtog mjesta i doigravanja u svojoj prvoj sezoni, a sljedeće sezone su stigli do polufinala Liga kupa.

Međutim, Middlesbrough nije uspio izboriti promociju jer su u njegove posljednje dvije sezone završili na osmom i desetom mjestu, što je dovelo do njegovog otkaza u lipnju prošle godine.

Iako uspješan na klupi Manchester Uniteda, mnogi navijači 'Crvenih vragova' boje se da njegov mandat ne završi na isti način kao onaj Ole Gunnara Solskjaera koji je također dobro krenuo kao privremeni trener, no naknadno pao u formi.

Michael CarrickManchester UnitedPremier League
