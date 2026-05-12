SUDAR U MEĐIMURJU

Završio u odvodnom kanalu i na krovu: Dojurili policajci i vatrogasci

Završio u odvodnom kanalu i na krovu: Dojurili policajci i vatrogasci
Foto: PU međimurska

Jedan je vozač ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se dogodila u večernjim satima u ponedjeljak

12.5.2026.
10:32
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
PU međimurska
Tridesetdvogodišnji vozač ozlijeđen je kada je u ponedjeljak, 11. svibnja, nešto poslije 19 sati sletio automobilom u odvodni kanal između Murskog Središća i Peklenice. Kako je izvijestila međimurska policija, vozač je bio u automobilu čakovečkih registarskih oznaka te je vozio u smjeru Peklenice.

Tijekom skretanja ulijevo nije provjerio može li to učiniti na siguran način pa je prednjim bočnim dijelom svog auta udario u drugi automobil koji je u tom trenutku pretjecao preko pune crte.

U drugom automobilu čakovečkih registracijskih oznaka bio je 32-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine.

Sudarili su se, vozilo 32-godišnjaka sletjelo je u odvodni kanal i prevrnulo se na krov. Drugi automobil udario je u prometnu signalizaciju i metalnu zaštitnu ogradu mosta. Ozlijeđenog državljanina BiH prevezli su u čakovečku bolnicu te se još ne zna težina njegovih ozljeda.

"Na mjestu događaja intervenirali su i pripadnici DVD-a Mursko Središće. Policija će protiv sudionika prometne nesreće podnijeti prijave nakon završetka kriminalističkog istraživanja i zaprimanja kvalifikacije ozljeda", objavila je policija.

Prometna Nesreća Međimurje
