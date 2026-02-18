Snijeg paralizirao cijelu zemlju: 200.000 kućanstava ostalo bez struje, promet u totalnom kaosu

Obilan snijeg i kiša diljem Rumunjske ostavili su u srijedu 200.000 kućanstava bez električne energije, izjavio je ministar energetike Bogdan Ivan, dok je promet na autocestama i državnim cestama bio blokiran, a deseci vlakova kasnili, piše Reuters.

Javni prijevoz u glavnom gradu, Bukureštu, suočavao se s poteškoćama pod 40 cm snijega. Srušena stabla zaustavila su cestovni i željeznički promet, škole su zatvorene u nekoliko gradova, a 10 vozila hitne pomoći u šest županija ostalo je zatrpano snijegom, priopćila je nacionalna agencija za hitne intervencije.

Due to heavy snow last night, expect delays & cancellations at Bucharest OTP airport today, February 18. So far:



Dan Air 508 Dublin - Bucharest will land in Craiova

Qatar Airways 219 from Doha will land in Athens

TK has cancelled flights 1043/1044 IST-OTP-IST@flightradar24 pic.twitter.com/ccmAYpj7ZO — Aeronews (@AeronewsGlobal) February 18, 2026

"Od 200.000 kućanstava pogođenih do sada, otprilike 86.000 ponovno je priključeno na električnu mrežu, a pogođeno je ... 266 gradova", rekao je Ivan novinarima.

Dodao je kako je prosječna potrošnja električne energije u Rumunjskoj iznosila 7,4 GW, uz višak proizvodnje iz vjetroelektrana i hidroelektrana koji se izvozi. Proizvodnja i potrošnja porasle su za 11 %, odnosno 6 % na godišnjoj razini, rekao je.