Snijeg paralizirao cijelu zemlju: 200.000 kućanstava ostalo bez struje, promet u totalnom kaosu
Obilan snijeg i kiša diljem Rumunjske ostavili su u srijedu 200.000 kućanstava bez električne energije, izjavio je ministar energetike Bogdan Ivan, dok je promet na autocestama i državnim cestama bio blokiran, a deseci vlakova kasnili, piše Reuters.
Javni prijevoz u glavnom gradu, Bukureštu, suočavao se s poteškoćama pod 40 cm snijega. Srušena stabla zaustavila su cestovni i željeznički promet, škole su zatvorene u nekoliko gradova, a 10 vozila hitne pomoći u šest županija ostalo je zatrpano snijegom, priopćila je nacionalna agencija za hitne intervencije.
"Od 200.000 kućanstava pogođenih do sada, otprilike 86.000 ponovno je priključeno na električnu mrežu, a pogođeno je ... 266 gradova", rekao je Ivan novinarima.
Dodao je kako je prosječna potrošnja električne energije u Rumunjskoj iznosila 7,4 GW, uz višak proizvodnje iz vjetroelektrana i hidroelektrana koji se izvozi. Proizvodnja i potrošnja porasle su za 11 %, odnosno 6 % na godišnjoj razini, rekao je.