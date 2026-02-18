Osmero skijaša pronađeno mrtvo nakon lavine, jedna osoba i dalje se vodi kao nestala

Osmero skijaša je poginulo, a za jednim se još traga nakon lavine koja je jučer oko 11.30 sati pogodila planinsko područje sjeverne Kalifornije, potvrdile su vlasti. Tragedija se dogodila u Castle Peaku u Truckeeju, oko 16 kilometara sjeverno od jezera Tahoe, piše Sky News. Lavina je zatrpala skupinu od 15 skijaša koji su se nalazili izvan uređenih staza. Prema priopćenju turističke tvrtke Blackbird Mountain Guides, koja je organizirala izlet, skupina se vraćala s trodnevnog putovanja. Vlasti su isprva tragale za devet nestalih osoba, no jutros po lokalnom vremenu potvrđeno je osam smrtnih slučajeva, dok se jedna osoba i dalje smatra nestalom.

Authorities are working to rescue six skiers who survived a backcountry avalanche Feb. 17, 2026 in Northern California, while 10 others remain unaccounted for. The group of 16 total skiers included four ski guides and 12 clients, the Nevada County Sheriff’s Office said in an… pic.twitter.com/xsjDyjAVVY — The Sacramento Bee (@sacbee_news) February 18, 2026

Šest osoba iz skupine je spašeno, među kojima su jedan vodič i pet skijaša. Oni su uspjeli napraviti improvizirano sklonište od cerada i komunicirati s vlastima putem radijske veze i poruka. Dvoje spašenih nije moglo hodati te su prevezeni u bolnicu. Kaliforniju je ovog tjedna pogodila snažna oluja koja je donijela obilne snježne padaline, jake vjetrove i grmljavinsko nevrijeme u planinsku regiju.

Centar za lavine Sierra izdao je upozorenje za područje središnje Sierra Nevade koje je stupilo na snagu jučer u 5 sati ujutro po lokalnom vremenu, uz napomenu da se veliki odroni očekuju i danas. Opasni uvjeti stvoreni su zbog brzog nakupljanja snijega i vjetrova orkanske snage.

POGLEDAJTE VIDEO: Svih sedam planinara hodalo je zajedno: Troje lavina odnijela pred očima ostalih