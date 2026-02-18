Ružić otvoreno za RTL Danas: 'Da mi je netko prije tjedan dana ovo rekao, ne bih vjerovala'

OTVORILA DUŠU /

Ružić je prošla u četvrtfinale WTA 1000 turnira u Dubaiju nakon što joj je prva nositeljica, Kazahstanka Jelena Ribakina predala meč 3. kola početkom trećeg seta kod vodstva Ružić 5-7, 6-4, 1-0, dok je Svitolina nadigrala Švicarku Belindu Benčič sa 4-6, 6-1, 6-3.

"Jako sam sretna jer sam u četvrtfinale. Bila je danas borba, ušla sam u meč sa samopouzdanjem i vjerovala sam da mogu pobijediti. Nažalost, meč je završio s predajom Ribakine, nadam se da će se uskoro oporaviti. Sretna sam što sam u četvrtfinalu", rekla je Ružić pa nastavila.

"Da mi je netko prije tjedan dana, ne bih vjerovala jer sam upala kao lucky looser, ali treba uzeti drugu priliku. Sutra meč protiv Svitoline. Ona je dva puta već osvojila ovdje. Tako da se osjeća dobro u Dubaiju, odigrala je dobro u Australiji. Čeka me težak meč, ali spremna sam i sigurno da ja to mogu pobijediti."