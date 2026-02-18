Čilić izgubio nakon drame nad dramama koja je trajala preko dva sata

Marin Čilić, 37-godišnji hrvatski tenisač, poražen je u prvom kolu ATP 250 turnira u Delray Beachu, bolji je od njega bio sedmi nositelj Amerikanac Brandon Nakashima sa 7-6(4), 7-6(5).

U posljednja dva meča koja je igrao Čilić je u oba slučaja gubio s 0-2 u setovima i to nakon četiri tie-breaka. Prošlog tjedna je Čilić, 43. tenisač na svijetu, poražen u polufinalu Dallasa od Taylora Fritza sa 6-7, 6-7.

U prvom setu niti jedan tenisač nije imao break priliku pa je odluka pala u tie-breaku kojeg je 24-godišnji američki tenisač otvorio s 3-0 te je tu startnu prednost čuvao do kraja i 1-0 u setovima.

Tek nešto drugačija bila je druga dionica. Svaki je tenisač imao po jednu neiskorištenu break šansu do 6-5 kada je Čilić servirao za novi tie-break. Imao je tada Nakashima meč-loptu, ali uspio se iz tih neugodnosti izvući hrvatski tenisač i izboriti novi tie-break. U njemu je opet bolji bio Amerikanac, 29. igrač s ATP ljestvice, koji je kod 3-2 osvojio dva poena na Čilićev servis. Pobjegao je na 5-2 što je hrvatskom tenisaču do kraja ostalo neuhvatljivo.

Meč je trajao dva sata i 12 minuta.

