FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NIJE IŠLO /

Čilić izgubio nakon drame nad dramama koja je trajala preko dva sata

Čilić izgubio nakon drame nad dramama koja je trajala preko dva sata
×
Foto: JC Ruiz/ddp USA/Profimedia

Čiliću je (opet) presudio tie-break

18.2.2026.
8:13
Hina
JC Ruiz/ddp USA/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Marin Čilić, 37-godišnji hrvatski tenisač,  poražen je u prvom kolu ATP 250 turnira u Delray Beachu, bolji je od njega bio sedmi nositelj Amerikanac Brandon Nakashima sa 7-6(4), 7-6(5).

U posljednja dva meča koja je igrao Čilić je u oba slučaja gubio s 0-2 u setovima i to nakon četiri tie-breaka. Prošlog tjedna je Čilić, 43. tenisač na svijetu, poražen u polufinalu Dallasa od Taylora Fritza sa 6-7, 6-7.

U prvom setu niti jedan tenisač nije imao break priliku pa je odluka pala u tie-breaku kojeg je 24-godišnji američki tenisač otvorio s 3-0 te je tu startnu prednost čuvao do kraja i 1-0 u setovima.

Tek nešto drugačija bila je druga dionica. Svaki je tenisač imao po jednu neiskorištenu break šansu do 6-5 kada je Čilić servirao za novi tie-break. Imao je tada Nakashima meč-loptu, ali uspio se iz tih neugodnosti izvući hrvatski tenisač i izboriti novi tie-break. U njemu je opet bolji bio Amerikanac, 29. igrač s ATP ljestvice, koji je kod 3-2 osvojio dva poena na Čilićev servis. Pobjegao je na 5-2 što je hrvatskom tenisaču do kraja ostalo neuhvatljivo.

Meč je trajao dva sata i 12 minuta.

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Lovre Klarica uoči Zagreba i PSG-a okršaja za osminu finala: 'U ovome vidim našu šansu'

Marin čilićPorazTie Break
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx