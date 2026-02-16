FREEMAIL
NAKON DALLASA /

Sjajni Marin Čilić napravio veliki skok na ATP ljestvici

Sjajni Marin Čilić napravio veliki skok na ATP ljestvici
Foto: Sam Hodde/Getty images/Profimedia

Dino Prižmić je ostao na 122. mjestu, dok je Borna Ćorić napredovao dva mjesta na 127. poziciju

16.2.2026.
9:45
Hina
Sam Hodde/Getty images/Profimedia
Hrvatski tenisač Marin Čilić, koji je prošli tjedan stigao do polufinala tunrira u Dallasu, napredovao je 18 mjesta na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada je 43. tenisač svijeta.

Dino Prižmić je ostao na 122. mjestu, dok je Borna Ćorić napredovao dva mjesta na 127. poziciju. Luka Mikrut se spustio sa 164. na 165. mjesto.

Na vrhu ljestvice nema promjena. prvu poziciju uvjerljivo drži Španjolac Carlos Alcaraz, drugi je Talijan Jannik Sinner, a treći je srpski tenisač Novak Đoković.

Najbolja hrvatska tenisačica Antonia Ružić pala je jedno mjesto na najnovijoj WTA ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada zauzima 67. poziciju.

Petra Marčinko je ostala na 69. poziciji, a Donna Vekić je nazadovala dva mjesta do 99. pozicije. Jana Fett se popela s 214. na 210. mjesto na ljestvici, a Tara Wuerth s 228. na 224. Na vrhu ljestvice nema značajnijih promjena.

Prva je Bjeloruskinja Arina Sabalenka, druga je Poljakinja Iga Swiatek a treća je Kazahstanka Elena Ribakina. Među prvih deset se našla i kanadska tinejdžerica Victoria Mboko koja ovaj tjedan, nakon što je stigla do finala turnira u Dohi, zauzima 10. mjesto.

AtpMarin čilićAntonia Ružić
