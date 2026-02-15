Prostački ispad teniske zvjezde: Opsovala sport, pa najavila odlazak u mirovinu

Destanee Aiava najavila je skoru mirovinu od tenisa u eksplozivnoj izjavi u kojoj je sport nazvala inherentno "rasističkim, mizoginim i homofobnim“.

Ova 25-godišnjakinja otkrila je da će završiti karijeru na kraju sezone 2026. na ATP Tour, u šokantnoj objavi na Instagramu u subotu.

Deseterostruka osvajačica ITF naslova u pojedinačnoj konkurenciji usporedila je sport kojem je posvetila cijeli život s "toksičnim dečkom“ dok se oprostila uz poruku prožetu psovkama.

"Želim uputiti ogromni j**i se svima u teniskoj zajednici koji su me ikada učinili da se osjećam manje vrijednom. J***te se ljudima koji sjede iza ekrana na društvenim mrežama, komentiraju moje tijelo, moju karijeru ili što god, dovraga, žele cjepidlačiti, i j**i se sportu koji se skriva iza takozvanih vrijednosti klase i džentlmenstva. Iza bijele odjeće i tradicije krije se kultura koja je rasistička, mizogina, homofobna i neprijateljski nastrojena prema svima koji se ne uklapaju u kalup," rekla je Australka u svojoj podužoj ispovjedi prožetoj psovkama, prenosi The Sun.

Unatoč preziru prema sportu, australska tenisačica Aiava napustit će ga ponosna na činjenicu da je bila inspiracija mladim igračima.

"Duboko sam ponizna što sam mogla inspirirati mlade dječake i djevojčice koji izgledaju poput mene da se ne boje slijediti svoje snove — bez obzira na to kako prostorija izgleda. Bez vas ne bi bilo mene. Ponosna sam što sam bila jedna od rijetkih koje ste vidjeli na pozornici koja nije bila izgrađena za nas,“ rekal je desetorostruka ITF prvakinja čiji je najbolji plasman na WTA ljestvici bio 147.

