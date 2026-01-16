Imaju dubok utjecaj na naš identitet: 30 arheoloških otkrića koja su ispisala povijest

Ova putovanja u prošlost nisu samo akademske vježbe; ona imaju dubok utjecaj na naš identitet. Otkrivajući korijene naših kultura, tehnologija i vjerovanja, arheolozi nam pomažu sastaviti slagalicu ljudskog napretka. Neka su otkrića potvrdila drevne mitove, druga su srušila dugogodišnje teorije, a treća otkrila civilizacije za koje nismo ni znali da postoje.

U galeriji otkrijte trideset monumentalnih arheoloških otkrića koja su oblikovala svijet kakav poznajemo.