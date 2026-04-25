Političarka na meti hakera: Uz privatne razgovore, ugrožene osjetljive političke informacije?

Telefon Predsjednice njemačkog parlamenta Bundestaga Julie Klöckner bio je prije nekoliko dana meta izuzetno sofisticiranog cyber napada, što je izazvalo zabrinutost u sigurnosnim i političkim krugovima u Njemačkoj, kao i širom EU.

Prema za sada dostupnim informacijama, napad nije izveden klasičnim upadom u sustav za komunikacije ili sam telefon Predsjednice, već putem napredne "phishing" ('pecanje') tehnike. Hakeri su iskoristili svojevrsnu obmanu kako bi meta napada sama omogućila pristup računu, konkretno na aplikaciji Signal koju je koristila, a koja se inače smatra izuzetno sigurnom za komunikaciju.

Stručnjaci za cyber sigurnost naglašavaju da ovakav pristup "pecanja" zaobilazi tehničku zaštitu uređaja i oslanja se na ljudski faktor, što ga čini posebno opasnim i teškim za otkrivanje.

Kako hakeri upadaju?

Postoje i indicije da su hakeri uspjeli pristupiti privatnim i grupnim razgovorima Predsjednice, što potencijalno uključuje i osjetljive političke informacije na razini Njemačke i cijele EU. Također, kompromitirani povezani računi mogu biti iskorišteni za dalje širenje napada, predstavljajući se kao "legitimni" korisnici.

Nemačke sigurnosne službe upozoravaju i da ovaj incident nije izoliran,te da je riječ je o široj cyber kampanji koja cilja političare, državne službenike, vojne strukture i novinare širom Europske unije. Sličnicyber napadi bilježe se već mjesecima i obuhvaćaju veliki broj meta unutar njemačkog sistema, ali i u drugim europskim državama.

Postoje sumnje da iza operacije stoji jedna od ruskih APT hakerskih grupa koje imaju direktnu podršku Kremlja, iako službene potvrde iz Berlina još uvijek nema. Ovaj slučaj dodatno potvrđuje mišljenje stručnjaka da čak i aplikacije s visokim nivoom enkripcije (šifriranja) ostaju ranjive kada su sami korisnici meta manipulacije. Njemačke vlasti ističu da se službena komunikacija u Bundestagu odvija putem dodatno zaštićenih kanala, ali upozoravaju i da se cyber prijetnje sve više oslanjaju na psihološke metode, umjesto tehničkih manipulacija ili malwarea.

