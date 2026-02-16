Tko je nova predsjednica Osijeka? Mlada je, a iza sebe ima kontroverznog oca povezanog s Orbanom

Nakon bolnog poraza od Hajduka i usred rezultatske krize koja je uzdrmala temelje kluba, vlasnik NK Osijeka Lőrinc Mészáros povukao je radikalan potez i pokrenuo potpunu rekonstrukciju upravljačke strukture. Na čelo osječkog prvoligaša dolazi potpuno novo vodstvo, a predsjednicom Uprave imenovana je dosad javnosti malo poznata, 29-godišnja mađarska poduzetnica Alexandra Végh. Njezinim imenovanjem, koje stupa na snagu 20. veljače 2026. godine, započinje novo poglavlje za klub iz Gradskog vrta.

Iako mlada, Alexandra Végh iza sebe ima zavidno međunarodno obrazovanje i poslovno iskustvo. Studirala je poslovnu administraciju na prestižnoj švicarskoj školi Les Roches, a dodatno se usavršavala na Hult International Business School u Bostonu. Ključna točka njezina obrazovanja, koja je iznimno relevantna za novu ulogu, jest diploma iz poslovnog prava stečena na Real Madrid Graduate School. No, njezin uspon nije samo rezultat osobnih postignuća.

Kontrovezni otac

Végh dolazi iz druge generacije moćne sportske obitelji; njezin otac, Gábor Végh, poznati je poduzetnik i bivši vlasnik mađarskog prvoligaša ZTE-a, gdje je i sama Alexandra radila kao potpredsjednica. Gábor Végh je utjecajna, premda ponekad i kontroverzna figura u mađarskom nogometu, poznat po strastvenom vođenju kluba s kojim je 2023. godine senzacionalno osvojio mađarski kup.

Véghova tvrtka, Pharos 95 Sportpályaépítő Kft., specijalizirana je za izgradnju sportskih terena i stadiona te je postala jedan od glavnih korisnika državnih natječaja. Tvrtka je, između ostalog, gradila terene za Puskás Akadémiju u Felcsútu, rodnom selu premijera Viktora Orbána i domu najbogatijeg Mađara i Osijekova vlasnika Lőrinca Mészárosa, s kojim je Végh u bliskim poslovnim i prijateljskim odnosima.

Végh se u mađarskim medijima često opisuje kao poduzetnik blizak vladajućem Fideszu, a viđan je u društvu premijera Orbána u VIP ložama te je putovao privatnim zrakoplovima koje koriste najviši mađarski dužnosnici.

Moderan pristup nogometu

Uz to, govori tri strana jezika, a njezin poduzetnički duh očituje se i kroz vlasništvo nad tvrtkom za proizvodnju aparata za piće te vođenje vlastite sportske agencije. Kao zanimljiv detalj iz njezine biografije ističe se i dvomjesečno volontiranje u sirotištu u Africi tijekom ljeta 2015., što pokazuje i njezinu socijalnu osjetljivost.

Végh je poznata po inzistiranju na primjeni tehnologije u nogometu, od skautinga do razvoja igrača. U jednom od svojih javnih nastupa istaknula je kako je njezin cilj "premostiti jaz između talenta i prilika" te da je ključni dio strategije "korištenje tehnologije kako bi nogometno obrazovanje bilo dostupnije i učinkovitije". Ona vjeruje u stvaranje jasnih razvojnih puteva za mlade igrače i stručnjake, kombinirajući teorijsku podlogu s praktičnim iskustvom i radom na alatima koje koriste profesionalci u najvećim svjetskim klubovima.

