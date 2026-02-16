FREEMAIL
NAVIJAČI SLAVE /

Potres u SHNL klubu: Smijenjena je uprava, situacija je katastrofalna

Potres u SHNL klubu: Smijenjena je uprava, situacija je katastrofalna
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

'Novoimenovana predsjednica je tijekom karijere stekla sveobuhvatno profesionalno znanje u području sportskog menadžmenta'

16.2.2026.
9:20
Sportski.net
Davor Javorovic/PIXSELL
Jako je burno u Slavoniji! NK Osijek na dnu je tablice SHNL-a, situacija u klubu je očajna, Kohorta prosvjeduje, a sada je povučen snažan potez.

Naime, vlasnik Osijeka Lorinc Meszaros smijenio je upravu. Točnije, klub napuštaju predsjednik Ferenc Sakalj i prokurist Vladimir Čohar protiv kojeg je Kohorta žestoko prosvjedovala. Smjenu je preživjela Valentina Koprivnjak koja je u klubu od 2005. i zamijenit će Čohara na mjestu direktora. a nova će predsjednica postati Alexandra Végh, stoji na stranicama kluba

"Novoimenovana predsjednica je tijekom karijere stekla sveobuhvatno profesionalno znanje u području sportskog menadžmenta, a njezino poslovanje karakterizira poslovni, vlasnički i investitorski pristup. Strateško razmišljanje, organizacijski razvoj i dosljedna provedba strukturnih reformi ključni su čimbenici njezinog upravljanja. Na svojim prethodnim pozicijama odigrala je odlučujuću ulogu u razvoju složenih operativnih sustava, povećanju organizacijske učinkovitosti i određivanju dugoročnih smjerova razvoja. Alexandrin profesionalni pristup pruža stabilnu osnovu za sljedeću fazu razvoja Kluba".

Osijek je u nedjelju izgubio doma od Hajduka 2:0 i na dnu je SHNL ljestvice, dva boda iza Vukovara. Klub ne pamti ovakve dane od 2014. kada su u posljednjom kolu izborili ostanak. 

Nk OsijekHnl
komentara
