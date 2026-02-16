Priče s Olimpijskih igara obilježile su tjedan, a ekskluzivno smo doznali važnu vijest za Hrvatsku

Prošli tjedan najviše su obilježile Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini. Ipak, nogomet nikada ne staje, a najviše, za nas, vrućih tema je u SHNL-u, a tu je i reprezentacija koja je doznala skupinu u Ligi nacija. Reprezentacija će uskoro dobiti jasniju sliku i oko ponajveće zvijezde Joška Gvardiola, a upravo je naš portal to prvi doznao.

Naš Maj Gašparac najviše se bavio nogometnim temama. Ekskluzivno je od izvora bliskog Jošku Gvardiolu doznao detalje rehabilitacije i kada ćemo dobiti jasniju sliku o povratku na teren. Također, bavio se Hajdukom i njegovim zaostatkom za Dinamom te o tome razgovarao sa Zoranom Vulićem i Tomislavom Bušićem.

O derbiju Rijeke i Dinama koji je završio 0:0 napravio je analizu s Elvisom Scorijom i Sašom Peršonom. Isto tako, Maj je pisao o Martinu Baturini i njegovoj renesansi u Comu te je s Brankom Ivankovićem razgovarao o skupini Lige nacija u kojoj će Hrvatska igrati sa Španjolskom, Engleskom i Češkom.

Silvijo Maksan napravio je veliki i zanimljivi razgovor sa sportskim psihologom Lukom Škrinjarićem koji mu je rekao brojne zanimljive stvari o sportašima i njihovoj psihi. U Maksanovom korneru gostovao je Marko Martinjak koji je otvoreno govorio o pripremama za meč protiv Amerikanca Ikea Villanueve, svojoj karijeri, timu koji stoji iza njega, ali i o brojnim drugim temama koje su ga oblikovale kao borca i čovjeka.

Zimske olimpijske igre donose brojne zanimljive priče, a prošli tjedan pisali smo o legendarnoj Sari Schleper kao i o bratu i sestri Prevc te bratu i sestri Wrana koji su na isti dan zajedno osvojili zlatne medalje. Razgovarali smo i sa Samuelom Kolegom, našim slalomašem koji nam je govorio o svojem iskustvu na Igrama.

O obitelji Prevc pisao je i Tonko Medvedec koji je napisao priču o njima. Nije moglo niti bez Formule 1, predstavljeni su svi bolidi, a Tonko je pisao o testiranjima u Bahreinu. Također, razgovarao je s Maticem Flajšmanom u našem specijalu Karijera nakon karijere.

