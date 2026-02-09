Martinjak uoči spektakularnog meča: 'Poslat ću ga doma da prodaje tortille i burritose'

Marko Martinjak, najdominantniji svjetski bare knuckle boksač današnjice, sprema se za obranu titule na velikom BKB 51 spektaklu koji će se održati 21. veljače u londonskoj O2 Areni, a koji će se ekskluzivno prenositi na platformi VOYO.

U gostovanju u podcastu "Maksanov koner", Martinjak otvoreno govori o pripremama za meč protiv Amerikanca Ikea Villanueve, svojoj karijeri, timu koji stoji iza njega, ali i o brojnim drugim temama koje su ga oblikovale kao borca i čovjeka. Samouvjeren kao i uvijek, najavljuje još jednu dominantnu predstavu. Martinjak je tip koji je vrlo otvoren i za njega nema tabu tema niti se ikad od ičeg skriva. S tim čovjekom možeš pričati o svemu. Jako je zahvalan sugovornik.

Analizirao sam Ikea Villanuevu, dosta je trom i ima slabo tijelo. Vjerujem da neće moći on preživjeti moj uraganski nastup. Mislim da ću ga poslati doma u Ameriku da prodaje tortille i burritose koji će se zvati uragan. Vjerujem da ću mu završiti karijeru s ovim mečom, da nije svjestan u što se upušta. Može on sebe hypeati koliko god hoće, ali jednostavno kad je meni glava ovako posložena kako mi je posložena, onda sam unutra milijun posto i nitko me ne može pobijediti. Marko Martinjak u 'Maksanovom korneru'.

"Idem po pobjedu protiv Ikea Villanueve. Spreman sam za bitku. Villanueva mi je na tapeti, idemo to riješiti, proslaviti i idemo dalje, onda ćemo vidjeti što i kako dalje. Imam potpisan ugovor s BKB-om na još tri borbe, pa ćemo nakon toga vidjeti", kazat će Marko Martinjak.

London ga zove po petu pobjedu

Marko Martinjak se u O2 Areni osjeća kao kod kuće. Ovo će mu biti peti meč u kultnoj dvorani, a cilj je jasan, upisati i petu pobjedu. Njegov protivnik, Amerikanac Ike Villanueva, nosi nadimak "Uragan“, no Martinjak smatra kako je riječ o lažnoj uzbuni.

"Ima pet pobjeda, od toga četiri prekidom, i dva poraza nokautima. Izgubio je od Gustava 'Cuban Assassin' Trujilloa, koji je trenutno teškaški prvak, izgubio je i od Kamila Sokolowskog, Poljaka. Ne znam što bi ti rekao, čuo sam se s jednim od najboljih cutmana na svijetu, prijateljem Vicom Staritom. Rekao mi je da je očekivao da će Ike biti puno brži sad kad je skinuo kile. Analizirao sam ga, dosta je trom i ima slabo tijelo. Vjerujem da neće moći on preživjeti moj uraganski nastup. Mislim da ću ga poslati doma u Ameriku da prodaje tortille i burritose koji će se zvati uragan. Vjerujem da ću mu završiti karijeru s ovim mečom, da nije svjestan u što se upušta. Može on sebe hypeati koliko god hoće, ali jednostavno kad je meni glava ovako posložena kako mi je posložena, onda sam unutra milijun posto i nitko me ne može pobijediti“, oštar je bio Martinjak u najavi meča.

Foto: Bkb 51

U London ne putuje sam. Kao i uvijek, uz njega će biti vjerna podrška. Putuju 18. veljače, a uz tim od tridesetak do četrdeset ljudi, u dvorani se očekuje i više od tristo hrvatskih navijača koji će mu dati vjetar u leđa.

Rekordan povratak nakon operacije i tim za pobjede

Iza Martinjaka je izuzetno naporan kamp, tim više što je prije samo tri i pol mjeseca morao na operaciju ruke. Unatoč tome, tvrdi da se osjeća bolje no ikad.

"Vjerujte mi da mi je svega preko glave. Operirao sam kost četvrtog prsta, ali rekordno brzo sam se vratio. Mogu reći da sam u puno boljoj fizičkoj i psihičkoj formi nego što sam bio za prošli meč“, istaknuo je Martinjak, zahvalivši se svom timu koji je odradio lavovski posao.

Njegovu snagu i kondiciju brusi Igor Divjanović, za tehničko-taktičku stranu zadužen je glavni trener Jasmin Berisha, dok osnove boksa i finese brusi s Vedranom Perekovićem, bivšim amaterskim boksačem iz Velike Gorice s više od 150 amaterskih mečeva, čovjekom koji je čak na 1-1 s jednim Clementeom Russoom, slavnim Talijanom koji je bio dva puta na OI drugi i prvak svijeta.

Veliku ulogu u Markovom oporavku odigrao je i Centar za rehabilitaciju Bez boli sa Zlatkom Kercelu na čelu zajedno sa Kercelovim timom, kako nam to otkriva Marko Martinjak.

"Oni saniraju sve moje ozljede i pomažu mi da budem spreman za svaki trenažni proces, pa tako i za ovaj kamp koji je bio vrlo naporan", govori Marko Martinjak.

Evolucija borca: Glava je ključ uspjeha

Na pitanje o svom napretku kroz karijeru, Martinjak daje jasan odgovor. Onaj današnji Marko s trideset i šest godina s lakoćom bi pobijedio deset godina mlađu verziju sebe. Ključ je, kako tvrdi, u glavi.

"Glava je najbitnija u svemu. Bez glave tijelo ne može pratiti, koliko god bilo spremno. Kad je meni glava na mjestu, onda je i tijelo prati, i srce. Disciplina je sve, motivacija dođe i prođe. Bilo je treninga u ovom kampu kad nisam mogao pogoditi fokuser kako želim, ali disciplina te tjera da odradiš i kad ti se ne da“, objašnjava svoju filozofiju.

Ta mentalna čvrstina izgrađena je kroz brojna životna iskušenja. Ne bježi od svoje prošlosti, pa tako otvoreno govori o danima u profesionalnom boksu kada je, kako kaže, bio "kanta za napucavanje“ i morao gubiti namještene mečeve, ali i o periodu provedenom u zatvoru koji ga je dodatno ojačao i naučio disciplini. Upravo ga je sport, ističe, naučio radnoj etici koja ga vodi kroz život.

Život izvan ringa i novi ugovor

Kada nije u dvorani, Martinjak je, kako sam kaže, "stari roker u duši“. Odrastao je uz AC/DC i Motorhead, a od domaćih izvođača voli Prljavo kazalište, Thompsona i stare pjesme Hladnog piva koji su punk bend. Posebno mjesto u srcu ima za Balaševića. Žali što nikad nije bio na koncertu AC/DC-ja, a nedavno je uživao na nastupu Bolesne braće.

Njegova profesionalna budućnost je osigurana. Potpisao je novi ugovor s BKB organizacijom na još godinu dana i tri borbe. Financijski je zadovoljan, a sa svakom pobjedom raste mu i cijena.

"Skoro deset godina sam u ovoj organizaciji. Tu sam izgradio ime, karijeru i reputaciju. Financijski sam zadovoljan i ne vidim razloga zašto bih išao negdje drugdje“, zaključio je Martinjak.

Svojim navijačima poručio je da budu uz njega 21. veljače jer slijedi novi pohod na London. "London Calling“, kako bi rekli The Clash, a Martinjak je spreman odgovoriti na poziv.

Čitav podcast s Markom Martinjakom pogledajte u priloženom videu gore.