Otvara se besplatno prihvatilište za onkološke bolesnike: Spremno je 18 soba, evo kako se prijaviti

U Zagrebu se svečano otvara Prihvatilište za bolesnike "Križ" namijenjeno onkološkim pacijentima, koji dolaze na liječenje u Zagreb, a teško si mogu priuštiti smještaj. Otvorile su ga Milosrdne sestre Svetog Križa. Časne poručuju kako žele da se ljudi osjećaju sigurno te da na trenutak prestanu misliti na bolest dok čekaju liječenje.

Prije otvorenja prihvatilišta RTL-ova Leona Šiljeg razgovarala je sa sestrom Finkom Tomas, voditeljicom Prihvatilišta za bolesnike Križ.

Manje od godinu i pol dana. Kako to?

Mi smo ugodno iznenađeni, moramo reći. Radnici su marljivo radili, odgovorno i savjesno. I evo, došlo je kraju.

Tu je 18 soba. Što ima svaka soba?

Svaka soba ima, što nam je najvažnije, kupaonicu. Ima noćni ormarić s malim hladnjakom. To smo namjerno, planski osmislili, tako da ljudi, pacijenti koji dođu primati kemoterapiju, mogu donijeti svoje lijekove sa sobom i držati ih na sigurnom, bez bojazni da će ih pomiješati s lijekovima drugih pacijenata, kao što bi se moglo dogoditi u zajedničkom hladnjaku. Tu mogu držati i još ponešto, nešto malo za sebe, osobito kad su bolesni – možda nešto nabaviti i sačuvati na hladnom, pogotovo kad je toplo vrijeme.

Kako se uopće netko može prijaviti da dobije smještaj ovdje?

Mi smo ovih dana otvorili našu web-stranicu, tako da joj se može pristupiti i pogledati informacije. Tamo je broj telefona na koji se osoba može javiti, nazvati, pitati i dobiti sve potrebne informacije. Već od početka svibnja sve će biti u funkciji. I na našoj Facebook stranici te Instagramu također je objavljeno.

Ima li već prijava?

Možda nema puno službenih prijava, ali ima puno upita – ljudi pitaju kada će sve početi. Potrebe su velike, ljudi iznose svoje situacije i potrebe. Mi im onda kažemo da, ako je potrebno, nekoliko dana budu negdje drugdje dok ne otvorimo, a nakon toga će moći doći kod nas.

Što vam je u ovom trenutku najpotrebnije?

Sve je, što se tiče materijalnog, uglavnom uređeno i sređeno. Također imamo osoblje koje će raditi. Evo, spremni smo da sve krene.