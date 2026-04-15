Ovako ministar Bačić opravdava tezu da je, za mladu osobu, stan od 18 kvadrata dovoljan

Ministar Bačić u Puli je pojasnio i svoju sinoćnju izjavu u RTL-u Danas kada je rekao da je za mladu osobu stan od 18 kvadrata dovoljan na kratko vrijeme dok ne riješi stambeno pitanje. Ponovio je da brojni gradovi diljem Europe imaju mikrostambene jedinice koje ne služe za trajno stanovanje nego kao privremeno.

"Imamo u Rijeci i Splitu dva nebodera koji su nekad služili za potrebe radnika Hrvatskih željeznica koje ne možemo prenamijeniti na način da osiguramo uvjete kakvi su postavljeni u prostornim planovima tih gradova. Rušit ih nećemo jer smo zakonom omogućili da se u tim neboderima rekonstruiraju mikro stambene jedinice od 18 do 26 kvadrata. U njima će upravo studenti, ili mladi sugrađani da mogu kratko vrijeme (do 4 godine) živjeti iznimno dodatno još dvije godine", rekao je.

