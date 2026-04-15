Bivši trener Dinama nakon Egipta ide osvojiti i Bliski Istok? Al-Nasr želi Krunu Jurčića

Od kada je u veljači 2024. sjeo na klupu Pyramidsa, Krunoslav Jurčić ispisao je povijest. S tim malim egipatskim klubom osvojio je egipatski kup, afričku Ligu prvaka i afrički Superkup, a bio je i blizu da uzme titulu ispred jednog od najvećih klubova na svijetu, Al Ahlyja.

A ti bi mu rezultati, izgleda, mogli donijeti i novi posao. Za bivšeg trenera Dinama, naime, prema informacijama novinara Ahmeda Ragaba, zainteresiran je Al-Nasr. Ne radi se o onom Al-Nassru iz Saudijske Arabije za koji igra Cristiano Ronaldo, već o Al-Nasru iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

النصر الإماراتي يريد التعاقد مع مدرب بيراميدز كرونوسلاف يورشيتش، والمدرب لديه عرضا بالفعل ✅💯 pic.twitter.com/KhTE3djCKC — Ahmed Ragab (@ARagab) April 15, 2026

Radi se o trostrukom prvaku UAE-a kojeg je Jurčić već vodio od 2019. do 2021. Tada je Jurčić vodio klub u 35 navrata, u kojima je stigao do titule osvajača Liga kupa. Za taj klub trenutno igraju brojna poznata lica, uključujući i Ramona Miereza i Luku Milivojevića. Zadnji su put bili prvaci 1985./86., a trenutno se nalaze na šestom mjestu prvenstvene ljestvice koja broji 14 klubova.

Osim Jurčića, Al-Nasr su vodila još dvojica Hrvata. Luka Bonačić ondje je bio od 2008. do 2009., a Goran Tomić od 2022. do 2023. Trenutno je na klupi Srbin Slaviša Jokanović, a ako su točne informacije iz Emirata, Jurčić bi na kraju sezone trebao zamijeniti baš njega.

POGLEDAJTE VIDEO: Nova trenerica bivšeg 'Vatrenog' na meti seksističkih uvreda: Klub odgovorio