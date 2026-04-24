Guardiola se priključio kritikama cijena ulaznica za SP: 'Bez navijača ovo ne može funkcionirati'

Svjetsko prvenstvo koje će se u lipnju i srpnju održati u tri zemlje, SAD-u, Meksiku i Kanadi, najveće je u povijesti, a sve ono što ide uz najveći događaj najvećeg sporta na svijetu, također je 'eksplodiralo'.

Sve skupa je analizirao i Pep Guardiola, trener Manchester Cityja te istaknuo kako su se prioriteti u tom poslu promijenili.

"Sjećam se davnih, davnih godina kako je Svjetsko prvenstvo bilo slavlje nogometne radosti. Ljudi su putovali po cijelom svijetu, iz različitih kontinenata kako bi gledali svoju reprezentaciju i sve je bbilo pristupačno. Ljudi su si to mogli i priuštiti", rekao je Guardiola pa nastavio:

"A sad.. Moderna vremena, je l' tako? Strašno skupo. Nadam se da će oni koji odlučuju dobro razmisliti jer nogomet je tu zbog navijača. Naravno da treba razmišljati o sponzorima i takvim stvarima jer sve skupa ne bi bilo održivo, ali navijači su ključ bez kojeg ovaj posao ne može funkcionirati."

Navijači diljem svijeta su šokirani cijenama ulaznica koje se većinom moraju plaćati u tisućama dolara, a danas su se na FIFA-inoj stranici za preprodaju pojavile karte za finale koje se kreću u rasponu od 16.000 do čak 2,3 milijuna dolara.

