Sigurdsson objavio popis za Švedsku: Stiže novo ime, a i vraćaju se neki stari znanci

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson objavio je popis igrača za dva prijateljska susreta protiv Švedske. Na izbornikovom popisu je 21 igrač u odnosu na zadnje okupljanje, a treći golman je Tin Herceg umjesto Dine Slavića. Nakon ozljede vraćaju se Mateo Maraš i Marin Šipić, a tu je ponovno i Marko Mamić. Novo ime je mladi Matko Moslavac koji je poziv među najbolje zaslužio sjajnim igrama u Nexeu. Okupljanje je zakazano za 11. svibnja. Prva utakmica igra se u Švedskoj, a druga u varaždinskoj Areni.