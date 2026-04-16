MOGU LI OPET IZNENADITI? /

'Kraljice šoka' saznale protivnike na EURO-u

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Hrvatskim rukometašica bit će to 14. nastup na europskoj smotri, a najveći uspjeh ostarile su 2020. osvojivši treće mjesto

16.4.2026.
19:34
Hina
Slavko Midzor/PIXSELL
Hrvatske rukometašice igrat će u skupini D Europskog prvenstva 2026. godine zajedno s ekipama Nizozemske, Češke i Austrije, rezultat je ždrijeba održanog u Katowicama.

EURO se održava od 3. do 20. prosinca ove godine u Češkoj, Poljskoj, Slovačkoj, Rumunjskoj i Turskoj. Hrvatska će svoje utakmice igrati u češkom gradu Brno.

Dvije najbolje ekipe iz svake skupine plasirat će se u drugi krug koji će se igrati u Cluj-Napoci (ekipe iz skupina A, B i C) i u Katowicama (ekipe iz skupina D, E i F). Završnica će se također igrati u Katowicama.

Hrvatskim rukometašica bit će to 14. nastup na europskoj smotri, a najveći uspjeh ostarile su 2020. osvojivši treće mjesto.

Skupina A (Oradea): Mađarska, Crna Gora, Slovenija, Island

Skupina B (Cluj-Napoca): Norveška, Rumunjska, Švicarska i Sjeverna Makedonija

Skupina C (Antalya): Danska, Španjolska, Turska, Grčka

Skupina D (Brno): Nizozemska, Češka, Austrija, HRVARTSKA

Skupina E (Katowice): Francuska, Poljska, Farski Otoci, Ukrajina

Skupina F (Bratislava): Švedska, Njemačka, Slovačka, Srbija

Hrvatska Zenska Rukometna ReprezentacijaŽensko Rukometno PrvenstvoEuropsko Prvenstvo Za Rukometašice
