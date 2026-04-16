Njemački klub objavio da je srebrni hrvatski reprezentativac teško bolestan

Josip Šarac, povremeni hrvatski reprezentativac i bivši igrač bundesligaša Göppingena, ozbiljno je bolestan, a objava njegovog bivšeg kluba zabrinula je sve navijače kao i one koji prate rukometnu karijeru hrvatskog igrača.

Njegov bivši klub Göppingen objavio je zabrinjavajuće novosti, istaknuvši kako je u ovom trenutku sport potpuno u drugom planu, a njemački rukometni portal Handball World dodatno ističe veliku zabrinutost.

Detalji o njegovu zdravstvenom stanju zasad nisu objavljeni, no poruka je dovoljno jasna i govori kako je sada pred hrvatskim rukometašem najvažnija borba za ozdravljenje.

"Nedavno nas je zatekla tužna vijest. Naš bivši igrač Josip Šarac teško je bolestan, što nas je sve duboko pogodilo. O rukometu se sada uopće ne može razmišljati, apsolutni prioritet je njegov oporavak", objavio je njemački klub, poželjevši Šarcu puno snage u razdoblju koje slijedi.

Šarac je dres Göppingena nosio četiri godine i u klubu ostavio dubok trag, a oprostio se prošlog ljeta kao jedan od ključnih igrača. Navijači ga posebno pamte po sjajnoj izvedbi u derbiju protiv TVB Stuttgarta, kada je u završnici s nekoliko poteza donio pobjedu svojoj momčadi. Karijeru je nastavio u mađarskoj Tatabányi, gdje je odmah potvrdio svoju kvalitetu.

U prvih devet prvenstvenih utakmica zabio je 27 golova, a istaknuo se sa šest golova u važnoj utakmici protiv Balatonfüreda. Međutim, početkom studenog prošle godine u jednoj kup-utakmici ozlijedio je ruku. Klub je tada objavio da se radi o potrganim ligamentima. Posljednji je put zaigrao krajem studenog 2025. u utakmici EHF Europskog kupa protiv švicarskog HSC Suhr Aaraua i od tada ga nema na terenu.

Tatabánya se također oglasila, ali isto tako nije iznosila detalje. No, potvrdila je kako je situacija ozbiljna. "Zbog zdravstvenih razloga ove sezone više ne možemo računati na Josipa Šarca. Sada je najvažnije da ozdravi", poručili su iz mađarskog kluba. Želje za brzim oporavkom na društvenim su mrežama uputili i njemački klubovi Lemgo i Füchse Berlin.

Šarac je s reprezentacijom Hrvatske osvojio europsko srebro 2020. godine.

"Početak godine bio je nešto što će mi ostati u sjećanju cijeli život. Europsko prvenstvo s reprezentacijom Hrvatske bilo je nezaboravno iskustvo za mene. Bilo je to moje prvo natjecanje s A reprezentacijom i odmah medalja, srebrna zlatnog sjaja. Stvarno je bilo sve kao san, od naših igra i atmosfere u reprezentaciji i na tribinama do svih tih dočeka prvo u Zagrebu, a onda u Mostaru i na kraju najslađi u mom Ljubuškom. To ću sigurno pamtiti cijeli život", rekao je tada Šarac.

