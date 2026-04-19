FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠOK U NJEMAČKOJ /

Prvak Europe ispao od totalnog autsajdera: Hrvatski reprezentativac susret odgledao s klupe

Prvak Europe ispao od totalnog autsajdera: Hrvatski reprezentativac susret odgledao s klupe
×
Foto: Anke Waelischmiller/imago sportfotodienst/Profimedia

Hrvatski reprezentativac Nikola Mandić cijeli susret odgledao s klupe.

19.4.2026.
8:31
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

Njemačka liga slovi za najbolju rukometnu ligu na svijetu, a Magdeburg je trenutačno prvoplasirana momčad te lige. No, to ih nije spasilo od neočekivanog poraza protiv Bergischera.

Bergischer, trenutačno 15. momčad Bundeslige, još je prije godinu dana bio drugoligaš. Ove sezone muče se u prvenstvu, ali su zato u kupu napravili ogroman podvig izbacivši aktualnog prvaka Europe. Do tog su rezultata došli nakon dramatičnog raspucavanja sedmeraca.

U regularnih 60 minuta rezultat je bio 22-22, a ništa se nije promijenilo ni nakon produžetaka, koji su završili 27-27. Uslijedilo je raspucavanje, a bolji je, pred 20 tisuća gledatelja, neočekivano bio Bergischer, koji je time izborio finale protiv Füchse Berlina.

Dodajmo kako je hrvatski reprezentativac Nikola Mandić gotovo cijeli susret odgledao s klupe.

Nikola MandicMagdeburg
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike