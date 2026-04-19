Prvak Europe ispao od totalnog autsajdera: Hrvatski reprezentativac susret odgledao s klupe

Njemačka liga slovi za najbolju rukometnu ligu na svijetu, a Magdeburg je trenutačno prvoplasirana momčad te lige. No, to ih nije spasilo od neočekivanog poraza protiv Bergischera.

Bergischer, trenutačno 15. momčad Bundeslige, još je prije godinu dana bio drugoligaš. Ove sezone muče se u prvenstvu, ali su zato u kupu napravili ogroman podvig izbacivši aktualnog prvaka Europe. Do tog su rezultata došli nakon dramatičnog raspucavanja sedmeraca.

U regularnih 60 minuta rezultat je bio 22-22, a ništa se nije promijenilo ni nakon produžetaka, koji su završili 27-27. Uslijedilo je raspucavanje, a bolji je, pred 20 tisuća gledatelja, neočekivano bio Bergischer, koji je time izborio finale protiv Füchse Berlina.

Dodajmo kako je hrvatski reprezentativac Nikola Mandić gotovo cijeli susret odgledao s klupe.

