Baskija slavi Vatrene: Sociedad srušio Atletico, hrvatski reprezentativac zabio
U regularnom dijelu bilo je 2-2, a Sociedad je slavio nakon boljeg izvođenja raspucavanja s bijele točke
Nogometaši Real Sociedada osvojili su španjolski Kup Kralja svladavši boljim izvođenjem penala u Sevilli Atletico Madrid s 6-5 (2-2).
To je njihov četvrti naslov u kupu u povijesti, šest godina nakon posljednjeg trijumfa
U regularnom dijelu bilo je 2-2. Baski su poveli golom Andera Barrenetxee već u 1. minuti, da bi izjednačio Nigeroijac Ademola Lookman (11). Mikel Oyarzabal iz penala u 45. minuti opet dovodi Real u vodstvo, da bi Atletico spasio Julian Alvarez u 83. minuti.
U raspucavanju penala su odmah za Atletico promašili oni najbolji, udarce Sorlotha i Alvareza obranio je vratar Unai Marrero, a Luka Sučić je pogodio za Real.
Sučić i Duje Ćaleta Car su odigrali cijelu utakmicu za Baske.
