KUP KRALJA /

Baskija slavi Vatrene: Sociedad srušio Atletico, hrvatski reprezentativac zabio

Baskija slavi Vatrene: Sociedad srušio Atletico, hrvatski reprezentativac zabio
Foto: loulidiphoto/imago sportfotodienst/Profimedia

U regularnom dijelu bilo je 2-2, a Sociedad je slavio nakon boljeg izvođenja raspucavanja s bijele točke

19.4.2026.
8:06
Hina
Nogometaši Real Sociedada osvojili su španjolski Kup Kralja svladavši boljim izvođenjem penala u Sevilli Atletico Madrid s 6-5 (2-2). 

To je njihov četvrti naslov u kupu u povijesti, šest godina nakon posljednjeg trijumfa

U regularnom dijelu bilo je 2-2. Baski su poveli golom Andera Barrenetxee već u 1. minuti, da bi izjednačio Nigeroijac Ademola Lookman (11). Mikel Oyarzabal iz penala u 45. minuti opet dovodi Real u vodstvo, da bi Atletico spasio Julian Alvarez u 83. minuti. 

U raspucavanju penala su odmah za Atletico promašili oni najbolji, udarce Sorlotha i Alvareza obranio je vratar Unai Marrero, a Luka Sučić je pogodio za Real. 

Sučić i Duje Ćaleta Car su odigrali cijelu utakmicu za Baske.

Kup KraljaReal SociedadAtletico MadridLuka SučićDuje Ćaleta Car
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
