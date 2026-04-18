Ako Atletico izbori finale Lige prvaka imat će veliku glavobolju: Evo zašto

Atletico Madrid se u utorak kvalificirao u polufinale Lige prvaka nakon što je u dvije utakmice, s ukupnih 3-2, bio bolji od Barcelone.

Španjolski klub finale će pokušati izboriti protiv Arsenala, a ako u tome uspije, imat će i jedan veliki "problem" za riješiti. Naime, finale Lige prvaka igra se 30. svibnja, a uobičajeno je da klubovi koji izbore finale organiziraju javno gledanje na velikim ekranima na svom stadionu. No, Atletico to neće moći napraviti u slučaju prolaska jer se istog dana na njihovom stadionu održava koncert popularnog portorikanskog pjevača Bad Bunnyja.

Zanimljivo, Rojiblancosi su već jednom bili u sličnoj situaciji 2016. Tada su također iznajmili svoj stadion (Vicente Calderón) Paulu McCartneyju. Budući da je bilo nemoguće naći drugo rješenje, gledanje utakmice, koju je Atletico izgubio od gradskog rivala Reala, bilo je prebačeno na drugi stadion.

Ako Atletico prođe Arsenal, povijest bi se mogla ponoviti.

