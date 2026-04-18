Bivši nogometaš Hajduka nokautiran na utakmici Lige prvaka

Ružne scene stižu nam s terena azijske Lige prvaka. Ondje su se sastali malezijski Johor DT i saudijski Al Ahli, a bolji je bio gostujući klub (1-2).

No, nakon utakmice najmanje se pričalo o nogometu. Glavna tema bio je napadač Johora, nekad i Hajduka – Jairo. Brazilski napadač, koji je za Hajduk igrao od 2018. do 2021., išao je na jednu loptu glavom, dok ju je igrač Al Ahlija Ali Majrashi pokušavao izbiti. Umjesto lopte pogodio je Jaira koji je od siline udarca izgubio svijest. Tu situaciju pogledajte ovdje.

Majrashi je isključen, a snimke su pokazale da je bio potpuno shrvan, držeći glavu u rukama.

Nakon utakmice jedan je malezijski novinar objavio:

"Stanje igrača kluba Johor je stabilno i bit će podvrgnut rendgenskim snimkama lica i glave kako bi se utvrdilo da igrač nije zadobio nikakvu ozbiljnu ozljedu."

Zanimljivo, Jairo nije jedino HNL lice u Johoru. Tu je i bivši igrač Dinama Marcos Guilherme.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte golove s lude utakmice na Apašu: Hajduk je nekim čudom izvukao remi