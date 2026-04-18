FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OPRAVDANO? /

Rebić protiv Belupa igrao s kostobranima drugog kluba

Rebić protiv Belupa igrao s kostobranima drugog kluba
×
Foto: Damir Spehar/PIXSELL

U Hajduk je Rebić stigao početkom ove sezone iz talijanskog Leccea te je do sada zabio sedam i namjestio pet pogodaka u 27 utakmica

18.4.2026.
11:14
Sportski.net
Damir Spehar/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Bivši reprezentativac Hrvatske te trenutačni napadač Hajduka, Ante Rebić, bio je apsolutni heroj utakmice protiv Slaven Belupa (2-2).

Tridesetdvogodišnji Imoćanin sudjelovao je kod oba pogotka Hajduka, a nakon utakmice upravo je on bio u središtu pozornosti. Naime, na slici koju je Hajduk objavio na društvenim mrežama nakon podjele bodova u Koprivnici vidi se kako Rebić ima kostobrane ne s grbom Hajduka ili nekim motivom iz privatnog života, kako je to često slučaj, već s grbom talijanskog velikana Milana.

Rebić je igrao za Milan u razdoblju od 2019. do 2023. U te četiri godine odigrao je 123 utakmice za Rossonere u kojima je zabio 29 i namjestio 17 pogodaka.

U Hajduk je Rebić stigao početkom ove sezone iz talijanskog Leccea te je do sada zabio sedam i namjestio pet pogodaka u 27 utakmica.

Ante RebićHnlHajdukSlaven BelupoAc Milan
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike