Rebić protiv Belupa igrao s kostobranima drugog kluba

Bivši reprezentativac Hrvatske te trenutačni napadač Hajduka, Ante Rebić, bio je apsolutni heroj utakmice protiv Slaven Belupa (2-2).

Tridesetdvogodišnji Imoćanin sudjelovao je kod oba pogotka Hajduka, a nakon utakmice upravo je on bio u središtu pozornosti. Naime, na slici koju je Hajduk objavio na društvenim mrežama nakon podjele bodova u Koprivnici vidi se kako Rebić ima kostobrane ne s grbom Hajduka ili nekim motivom iz privatnog života, kako je to često slučaj, već s grbom talijanskog velikana Milana.

Rebić je igrao za Milan u razdoblju od 2019. do 2023. U te četiri godine odigrao je 123 utakmice za Rossonere u kojima je zabio 29 i namjestio 17 pogodaka.

U Hajduk je Rebić stigao početkom ove sezone iz talijanskog Leccea te je do sada zabio sedam i namjestio pet pogodaka u 27 utakmica.

Podjela bodova u Koprivnici.🔴🔵 — HNK Hajduk Split (@hajduk) April 17, 2026

