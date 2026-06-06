Zdravko otvorio Feridi oči? Jedna rečenica natjerala ju je da preispita sve u što je vjerovala

Dok jedni u Vrilu odluku o obustavi istrage doživljavaju kao potvrdu nevinosti obitelji Vukas, drugi smatraju da pravda još uvijek nije zadovoljena. Upravo je takvo podijeljeno raspoloženje obilježilo i susret Zdravka Šušnjare i Feride, žene koja je godinama bila dio kućanstva Vukasovih.

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Ferida nije skrivala zadovoljstvo ishodom slučaja. Uvjerena da su optužbe protiv obitelji bile neosnovane, otvoreno je priznala da je njihovo oslobađanje već proslavila. Za nju su ljudi koje poznaje cijeli život i dalje isti oni koje je gledala kako odrastaju. No Zdravko, koji je posljednjih godina promijenio pogled na mnoge događaje iz prošlosti, nije dijelio njezin optimizam. U razgovoru je pokušao potaknuti Feridu da sagleda i drugu stranu priče, podsjećajući je na postupke kojima je svjedočila tijekom godina.

Foto: RTL

Posebno ga je iznenadilo što nikada nije ozbiljnije posumnjala u ponašanje Milana i Marka prema Josi. Dok je on postavljao sve neugodnija pitanja, Ferida je postajala sve nervoznija, nastojeći prekinuti razgovor prije nego što se suoči s mogućnošću da možda nije sve bilo onako kako je vjerovala.

Foto: RTL

Na kraju je izgovorila riječi koje najbolje opisuju njezin stav: „Ljudi čiju sam djecu odgajala ne mogu biti ubojice.“ Upravo u toj rečenici krije se njezina najveća dilema – može li ljubav i odanost prema nekome zamagliti stvarnost?

Zdravko joj nije pokušao nametnuti odgovor, ali joj je poručio da privrženost ne bi smjela biti jača od istine. Njihov kratak razgovor ostavio je više pitanja nego odgovora, a Feridu suočio s mogućnošću da će možda morati preispitati sve ono u što je godinama bila uvjerena.